Asesoramiento accidente de tráfico en Valencia: Accidentalia

¿Por qué elegir Accidentalia Valencia?



Porque somos un equipo de Abogados especializados en Accidentes de Tráfico de todo tipo: motos, coches, transporte público o privado, peatones,... Es importante conocer todos los casos y tener una amplia experiencia, conocer a fondo las estrategias de las aseguradoras y saber interpretar las leyes en favor de nuestros clientes.

Te ofrecemos una cita totalmente gratis para evaluar tu caso y asesorarte sobre los pasos a seguir tras el siniestro. El proceso después de un accidente puede ser estresante hasta el punto que la víctima decida no seguir adelante con la reclamación. Para nosotros, al ser un proceso al que estamos acostumbrados, sabemos resolverlo sin que suponga ningún estrés para el cliente.

Lucharemos hasta conseguir la máxima indemnización por accidente: somos expertos en el uso de las herramientas legales que garantizan el cumplimiento de tus derechos, como el Decreto regulador de accidentes de tráfico, los baremos y sus tablas. Contamos con años de experiencia y hemos resuelto de manera satisfactoria un alto porcentaje de casos.

Nuestros honorarios no serán nunca un dolor de cabeza para ti. Nosotros pactamos un porcentaje de la indemnización por la que vamos a luchar y solo cuando hayas cobrado, entonces cobramos nosotros. De esta forma te garantizamos que vamos a por el máximo y que no tendrás que preocuparte más que por tu recuperación.

¿Cuáles son los servicios más demandados en Accidentalia?



Cuando existen daños materiales o corporales: es el caso más común de indemnización por accidente de tráfico. Si has te has visto implicado en un accidente del que no eres responsable, tienes derecho a una indemnización.

Peatones, ciclistas, motoristas o cualquier usuario de la vía pública que haya sido atropellado por un vehículo, tiene derecho a una indemnización. Si eres víctima de un atropello, es muy importante que en la medida de lo posible mantengas la calma y llames a la policía para que redacte el Atestado, ya que este será indispensable para una posterior reclamación.

Si tienes un accidente en el trayecto de ida o vuelta a tu lugar de trabajo, ya sea en transporte público o privado, es considerado como accidente laboral y tienes derecho a una indemnización.

Si eres conductor de un vehículo y tienes un accidente, del que no eres culpable, tienes derecho a una indemnización por parte de la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente. Es importante en estos casos que te pongas en manos de abogados especialistas, ya que las aseguradoras suelen pactar entre sí para intentar pagar una cantidad inferior a la víctima, de la que realmente le corresponde por ley.

Si vas de pasajero, ya sea en transporte público o privado y eres víctima de un accidente, siempre te corresponde una indemnización por daños. En estos casos es muy importante el atestado policial, así que no debes abandonar el lugar hasta que llegue la policía y redacten el atestado.

Si tienes un accidente de tráfico y el conductor culpable se da a la fuga tienes que realizar la reclamación ante el Consorcio de Compensación de Abogados, a lo que te ayudaremos y asesoraremos igualmente.

