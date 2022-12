Año nuevo, ¿trabajo nuevo? Las profesiones con mejores oportunidades para 2023: las posiciones relacionadas con la tecnología, (IA, big data, etc.), ocupan un lugar preferente Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 09:49 h (CET) Se acaba el año y es un momento en el que muchas personas aprovechan para reflexionar sobre su presente y su futuro. Para el ámbito profesional, ManpowerGroup ha preparado una sencilla guía que recopila los perfiles que ofrecen mejores oportunidades de carrera.

Entre los aspectos más relevantes que el documento recoge está una orientación sobre el rango salarial al que puede aspirar cada uno de los perfiles profesionales en las principales ciudades de España. Esta es una cuestión a tener en consideración, ya que las diferencias pueden ser notables. Por ejemplo, una persona que se gradúe en Administración y Dirección de Empresas puede optar a un sueldo que oscila entre 20.000 euros anuales -trabajando como Asset Manager en Málaga- y los 120.000 euros -que puede llegar a cobrar un director financiero en Madrid o Barcelona, aunque, en este caso, necesitaría un título de Máster-.

Además, dado que el objetivo de la guía es ayudar a esas personas que están reflexionando sobre su futuro, el documento también muestra los distintos recorridos formativos para acceder a las industrias y a los tipos de empleo que tienen un mayor potencial.

Javier Caparrós, Head of Professional Recruitment de ManpowerGroup, comentaba, “vivimos un mercado en constante cambio y hay un notable desajuste entre el talento que buscan las empresas y lo que ofrece el mercado. En ManpowerGroup queremos compartir nuestro conocimiento sobre los perfiles que se necesitan para contribuir a cerrar esa brecha y que los profesionales encuentren las mejores oportunidades y las empresas del país sean más competitivas”. Caparrós concluye “lo hemos plasmado en una guía sencilla para ayudar a las personas a orientar o reorientar sus carreras y canalizar su talento para incrementar su empleabilidad a través de tres variables: perfiles demandados, expectativa salarial y formación necesaria”.

Como no puede ser de otro modo, dado el crecimiento de la digitalización, las posiciones relacionadas con la tecnología, (inteligencia artificial, big data, etc.), ocupan un lugar preferente en este recopilatorio. También existen oportunidades en ámbitos como el financiero, el manufacturero, el comercial o el jurídico.

Entender qué perfiles tienen mayor demanda y qué sectores ofrecen más salidas contribuye a reducir el desajuste de talento, lo que se hace especialmente relevante en un contexto en el que 8 de cada 10 empresas españolas afirman tener problemas para encontrar candidatos con las habilidades y conocimientos que necesitan, la cifra más alta de la historia.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​PACMA organiza concentraciones nacionales por la protección animal Tras conocer la aprobación de la enmienda del PSOE que excluirá a los perros de caza de la futura Ley Año nuevo, ¿trabajo nuevo? Las profesiones con mejores oportunidades para 2023: las posiciones relacionadas con la tecnología, (IA, big data, etc.), ocupan un lugar preferente El editor jefe de Cambio 16, Jorge Neri, entrega los premios “You are my hope” Entre los galardonados, también fue premiado Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, reconocido con el premio al Mejor Político del Año ​Los voluntarios de Cruz Roja, "héroes con manta y comida caliente" para las personas que viven en la calle Lanza la campaña 'Yo me protejo', con consejos para prevenir en la población los efectos negativos del frío “Atendemos a todos los clientes de cualquier empresa sin hacer ninguna distinción” Entrevista a Borja Boada, CEO de la empresa FUDEAT, plataforma digital líder en servicios gastronómicos para empresas en España