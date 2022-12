Winerim, el sommelier digital que ha revolucionado el mundo de la hostelería Emprendedores de Hoy

El vino es una de las bebidas preferidas por los comensales a la hora de acompañarlos en la mesa. Hoy en día, los restaurantes y negocios de hostelería ofrecen una infinidad de referencias en sus cartas para que la oferta sea lo más extensa posible y permita adaptarse a los gustos de cada cliente.

Para que los comensales puedan seleccionar una de las referencias de la carta que maride a la perfección con los platos que se van a degustar, es preciso tener unas nociones sobre vino, y no todos los comensales que se sientan en la mesa disponen de esos conocimientos que les permitan seleccionar una botella adecuada.

Afortunadamente, hoy en día, existe Winerim, el sommelier digital que permite a los comensales elegir la mejor alternativa para acompañar sus comidas.

Carta de vinos y sommelier digital en una aplicación Winerim muestra la carta de vinos de cada restaurante de una forma muy visual, con imágenes de las botellas que componen la carta acompañadas por la descripción correspondiente que especifica tipo de uva, añada, bodega, etc. Pero no solo eso, sino que funciona como sommelier digital, permitiendo a los comensales la selección de una determinada referencia atendiendo a sus gustos y ligando perfectamente con el plato que se va a degustar. Los clientes pueden filtrar su vino en función del maridaje, añada, bodega, tipo de uva, país de origen y precio.

El recomendador es una gran ayuda no solo para los comensales, sino también para restaurantes y sommeliers. Los restaurantes pueden llevar, gracias a Winerim, el control del stock disponible de cada referencia de su bodega, mantener su carta de vinos actualizada en tiempo real, disponer de datos de consumo de sus comensales, comparativas de precios con restaurantes de su misma categoría y múltiples funcionalidades más.

Por otro lado, Winerim es el complemento perfecto para el sommelier y los trabajadores del restaurante, puesto que permite mostrarle la carta de vinos al comensal de forma visual para recomendarle los vinos elegidos por el experto en vinos. Y también puede reforzar el trabajo del sommelier en aquellos casos en los que necesite un apoyo para atender a los comensales en momentos en los que el restaurante pueda tener muchas reservas.

Desde Estrellas Michelín a restaurantes más modestos Cada vez son más los negocios que confían en Winerim para organizar su carta de vinos y la bodega de su restaurante. Hasta la fecha, más de 500 restaurantes utilizan la herramienta, entre los que destacan varios Estrellas Michelín y Soles Repsol, pero también otros más modestos aunque con impresionantes bodegas. Winerim es la perfecta herramienta para ayudar en la gestión de la bodega de los restaurantes, ofrecer datos de consumo y control de stock y puede ser gestionada de forma autónoma y sencilla por el restaurante.



