Málaga, más ‘MiM’ que nunca Emprendedores de Hoy

martes, 27 de diciembre de 2022, 13:45 h (CET)

Sara Gili forma parte del equipo ejecutivo de Made in Málaga (MiM), pero también trabaja a diario desde el magazine Ciudad con Alma, para que su provincia, Málaga, muestre todo lo positivo que tiene al mundo. El objetivo es que la comunidad lectora que tiene se enamore de Málaga, de su historia, su gastronomía, de sus fiestas y sus personajes reconocidos, de sus pueblos con encanto, y que se valore la parte más humana de las empresas que son el motor para que la provincia siga creciendo económicamente y se pueda disfrutar de todo lo bueno que tiene.

Málaga está de moda. Es una ciudad que no deja de escalar puestos en todos los aspectos. Se conoce como «Málaga cultural» gracias a todos los museos que tiene la ciudad, pero también por la cantidad de festivales y movimientos culturales que existen. «Málaga turística», en el año 2021 recibió 5,5 millones de turistas, un 46 % más que el año anterior. «Málaga tecnológica», pues se ha convertido en el Silicon Valley europeo, 600 empresas punteras en ingeniería informática están instaladas en el parque tecnológico de Málaga, lo que la acerca cada día más a convertirse en una «Málaga empresarial».

La ciudad también tiene el Puerto de Málaga, el PTA (Parque Tecnológico de Andalucía), el CTM (Centro de Transportes de Mercancía) y MiM (Made in Málaga), que es el hub que trabaja para impulsar a empresas y profesionales de Málaga a través de los servicios, la comercialización y el reconocimiento.

MiM conecta y visibiliza a las empresas. Impulsa procesos de innovación y crecimiento con corporaciones. Fomenta el emprendimiento. Atrae inversión. Potencia el talento. Vertebra y empodera el ecosistema empresarial de la provincia, y eso es solo el principio, hay mucho más.

Málaga necesita el movimiento MiM «Conecta, acelera, crece» para que tanto empresas como profesionales se sientan acompañados y liderados con un propósito: impulsar el crecimiento empresarial de Málaga.

Los empresarios o profesionales que quieran acelerar su proceso de crecimiento pueden unirse a MiM, siguiendo el dicho: «Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado».



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.