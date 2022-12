La certificación se enmarca en el modelo de economía circular que reconoce a las empresas que demuestran la sostenibilidad en la gestión de los residuos que se producen durante su actividad. El compromiso constante de la compañía junto al ADN sostenible de Neolith, le han llevado a convertirse actualmente en una de las marcas más respetuosas con el medio ambiente Neolith, empresa líder global en piedra sinterizada, ha obtenido la certificación de "Zero Waste" con una puntuación de compromiso excelente, tras superar la verificación realizada por el organismo independiente Bureau Veritas.

Neolith mantiene desde su origen un firme compromiso con la sostenibilidad en general y un compromiso férreo en el cuidado del medio ambiente en particular, que se traduce en acciones concretas como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del uso de energías renovables. Esto ha sido reconocido con la obtención del certificado "Zero Waste", con calificación de excelente plus, que es la más alta que puede ser otorgada, certificando que Neolith además de lo anterior, recupera y recicla más del 95% de sus residuos, dándoles valor y contribuyendo así a la economía circular.

La certificación "Zero Waste" posiciona a Neolith, una vez más, siendo la constante desde sus inicios, a la vanguardia del sector. Garantizando, además, la imagen de responsabilidad y compromiso de la marca en la minimización del impacto ambiental a través de todas las etapas de su proceso de fabricación y venta.

En palabras de José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, "La sostenibilidad es un principio de actuación en Neolith, y se encuentra presente en todas nuestras decisiones empresariales. Neolith es sinónimo de diseño, estilo y belleza y por tanto la innovación que impulsamos, así como la calidad que poseen nuestros productos, nunca la podríamos entender si no estuviera entrelazada con los criterios de sostenibilidad más elevados posibles. Nos llena de orgullo recibir el certificado "Zero Waste" con tan alta calificación, porque pone de manifiesto nuestra realidad, que no es otra que la excelencia adoptada en nuestros procesos, y el compromiso de todo nuestro equipo, que nos impulsa a seguir mejorando día a día".

Neolith, a la vanguardia en materia de sostenibilidad, realiza multitud de iniciativas en este ámbito, que se encuentran recogidas en su informe anual de sostenibilidad y puede encontrarse en su página web oficial www.neolith.com