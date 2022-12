Piscinas Lara explica cuáles son los mejores invernadores para utilizar en la temporada 2022-2023 Comunicae

martes, 27 de diciembre de 2022, 10:06 h (CET) Una de las dudas más comunes de aquellos propietarios de piscinas durante el invierno es qué invernador utilizar. Una empresa de productos y maquinaria de mantenimiento y limpieza de piscinas aclara cualquier duda acerca de la hibernación de las piscinas Se acabó la temporada de verano y baños en la piscina (parece que fuera ayer) y llega un momento fundamental y decisivo para el cuidado de la piscina: la hibernación. La hibernación de la piscina es un mantenimiento básico y mínimo del agua de la piscina para evitar que se produzcan algas o se ensucie en exceso. Es fundamental realizar todos los pasos de la hibernación correctamente para seguir manteniendo el agua de la piscina en unos límites de limpieza y pH para evitar cualquier derroche de agua. Si bien es cierto que la hibernación de la piscina es fundamental, hay zonas de España en las que las heladas del invierno no permiten esto, por lo que, habría que vaciar la piscina.

Pero estos casos son muy pocos, puesto que hay muy pocas zonas en España con heladas y que además tengan piscinas exteriores. Piscinas Lara, la mayor tienda online de productos y accesorios para el mantenimiento de piscinas, con más de 50 años de experiencia, explica qué pasos deben seguirse durante la hibernación y qué invernadores utilizar para esta época. "Un producto básico del mantenimiento de piscinas es Inverlong. Este producto previene, de forma muy eficiente y eficaz, la putrefacción del agua y la proliferación de algas. Lo bueno de este producto es que tiene una triple acción: bactericida, alguicida y floculante", explica Piscinas Lara.

Otro producto muy recomendable es el Invernador sin cobre que se puede encontrar en la tienda online de Piscinas Lara, un producto que puede combinarse con cualquier otro producto para la desinfección de piscina. Este tipo de invernador es muy recomendable sobre todo para piscinas de liner, poliéster y vinilo, puesto que no contiene cobre dentro de su composición, por o que, no provocará manchas como pueden hacerlo otros invernadores.

Piscinas Lara recomienda realizar la hibernación en el momento en el que se acabe la temporada de baño y cuando la temperatura del agua alcance los 15 ºC. Lo recomendable es entre los meses de octubre o noviembre según la temperatura de cada zona. Entre las ventajas que destaca Piscinas Lara acerca de los productos es que los propietarios de piscinas podrán conservar el agua de la piscina en perfecto estado, optando por el ahorro de agua, lo cual viene bien para las circunstancias medioambientales y, por qué no decirlo, para el bolsillo. Otra gran ventaja que señala Piscinas Lara es que, al finalizar la temporada del invierno y comenzar la temporada de baño, no hará falta una limpieza tan profunda.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.