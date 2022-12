Tendencias de bodas en 2023: todas las novedades según ESTER SIN H Comunicae

viernes, 23 de diciembre de 2022, 14:47 h (CET) En este artículo están reunidas todas las tendencias y novedades que se anuncian para 2023: desde vestidos de novia, pasando por colores, hasta ambientaciones florales Bodas 2023: novedades

Para comenzar, gracias a ESTER SIN H, wedding planner en Madrid se detallan las líneas generales de las tendencias en bodas 2023.

- Elección de los días para casarse

Muchas parejas deciden celebrar la boda entre semana. Casarse un jueves o un viernes en lugar de un sábado tiene innumerables ventajas.

En primer lugar, los huéspedes que lleguen de lejos dispondrán de todo un fin de semana para relajarse y visitar los lugares de interés. 2023 promete ser el año del fin de semana nupcial.

- Tendencias de boda 2023 para el vestido de novia

Los adornos florales en 3D estarán de moda en los vestidos de novia en 2023. Las románticas peonías y las delicadas margaritas florecerán en vestidos de novia adornados con Swaroski y abalorios.

Habrá un gran regreso del escote en V para las novias que quieran ser atrevidas.

- Fotomatones creativos: tendencias en bodas 2023

Entre las tendencias para bodas en 2023 se encuentran los fotomatones creativos y románticos. Cada boda debería tener su fotomatón ideal, en perfecta consonancia con el tema de la boda.

Cada proyecto se convertirá en una oportunidad única de crear algo nunca visto. Se pondrán a disposición de los invitados numerosos artilugios bonitos y originales, que harán que las fotos sean divertidas y glamurosas.

Boda 2023: el tema del momento

Según ESTER SIN H, wedding planner en Madrid, entre los temas del momento para las bodas de 2023 está la boda íntima, necesaria por la pandemia y ahora muy popular entre muchos novios.

La boda íntima, romántica y contemporánea permite dedicar tiempo a cada uno de los invitados y vivir el acontecimiento a un ritmo relajado y atractivo.

Planificar una boda íntima abre la posibilidad de elegir entre un abanico mucho más amplio de lugares, facilita la logística porque todo tiene lugar en un mismo sitio y propicia una experiencia compartida y muy emotiva.

Y hablando de temas del momento, hay que señalar una nueva tendencia que viene directamente de Estados Unidos: "First Look".

¿De qué trata exactamente?

Se trata de planificar un momento muy emotivo con un fotógrafo, cuando la futura novia se revele ante él por primera vez en todo su esplendor.

Las nuevas tecnologías en la celebración de bodas para 2023 tomará relevancia, con la utilización de drones, streaming en vivo, invitaciones y RSVPs online, tarjetas de regalo digitales, etc.

Tendencias 2023: los lugares más buscados

En línea con las opciones verdes y ecológicas de muchas futuras parejas, los lugares que serán más populares para la celebración de bodas en 2023 cuentan con grandes espacios verdes, como masías y fincas.

Las recepciones con sabor campestre, vintage y bohemio, ricas en detalles naturalistas y paisajes bucólicos estarán de moda.

Siempre son los gustos de los novios los que guían la elección del lugar, pero el deseo de celebrarlo en espacios abiertos que ayuden a mantener el contacto con la naturaleza es cada vez más popular.

La elección siempre tendrá en cuenta la posibilidad de contar con un plan B en caso de lluvia.

Los jardines y terrazas estarán decorados con elementos de fibra de madera natural, mientras que miles de luces crearán atmósferas mágicas.

La paleta de colores de las bodas en 2023

La referencia constante a la naturaleza también se refleja en la elección de la paleta de colores. Los colores de boda imprescindibles para 2023 siguen siendo los tonos pastel, como el nosegay, un precioso rosa bebé, y el woterspout, un fresco y ligero azul brillante. Los verdes harán furor en todos los tonos combinados con crema y blanco lechoso.

Los colores neutros como el nude, el beige, el tierra, el blanco y el rosa suave siguen siendo intemporales y son muy adecuados para las paletas de colores de boda sobre las que se pueden combinar colores más intensos.

Ideas para los detalles boda en 2023

Se reafirma la tendencia de los últimos años por los detalles de boda ecológicos. Entre las tendencias para bodas en 2023 se confirman los detalles "anti desperdicio", como:

Jabones ecológicos

Aceites evo

Botellas de vino y cervezas artesanales con etiquetas personalizadas

Plantas y bolsitas de semillas de plantas

Detalles sociales Boda 2023: flores y arreglos

La otra novedad importante en las bodas 2023 se refiere a los arreglos florales y los ramos de novia.

Por un lado, se favorecerán los arreglos con flores silvestres, para crear escenas campestres muy chic, al más puro estilo cottagecore.

Los ranúnculos, los alhelíes, los musgos, las bayas de aligustre y las flores de cera serán las estrellas de los arreglos florales de las bodas de 2023.

Por otro lado, se preferirán mesas más sencillas y arreglos florales menos voluminosos.

Incluso el ramo de novia volverá a un tamaño más pequeño.

Tendencias en bodas 2023: qué menú elegir

Cada vez más atentas a la sostenibilidad y al impacto que la boda puede tener en el medio ambiente, las parejas de novios de 2023 recurrirán a la oferta de servicios de catering que ofrezcan menús 0 KM.

Algunas reglas para el éxito de un banquete de boda siguen siendo válidas: el menú debe seguir el estilo de la boda y la estacionalidad del evento.

Los invitados esperan comer bien, pero no les gusta estar sentados muchas horas a la mesa. Los menús de boda de moda de 2023 seguirán ofreciendo no más de tres platos, intercalados con una mixología cóctel, que está resultando tan popular entre los novios más atentos a las novedades.

Un wedding planner no es ninguna obligación, pero su contratación ampliará las opciones y explorará ideas en las que seguramente no se habría pensado. Un wedding planner es un profesional capaz de manejar todo el estrés que conlleva un acontecimiento complejo y está preparado para hacer frente a lo inesperado.

Planificará la boda soñada, convirtiéndola en una experiencia inolvidable para el recuerdo

