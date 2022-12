Soy autónomo, ¿qué ventajas tiene el renting para mí?

Muchos autónomos que se encuentran ante la necesidad de hacerse con un vehículo se plantean cuál puede ser la mejor manera de hacerse con uno. A este respecto encontramos tres opciones principales, siendo estas la compra del automóvil, el leasing y el renting para autónomos.

Habitualmente, la opción principal tiende a ser la compra, debido al desconocimiento que aún existe sobre las otras maneras de hacerse con un vehículo. Y aunque estas no están exentas de desventajas y pueden no ser la opción ideal para todo autónomo, no deberían descartarse hasta no conocerse más a fondo. El modelo de renting, en concreto y según las cifras, aumenta año tras año y lo está consiguiendo por buenos motivos. Es por ello que vamos a repasar cuáles son las principales ventajas y desventajas del renting para autónomos.

Renting para autónomos, ¿en qué consiste?

El renting para autónomos es una modalidad de alquiler de larga duración, que suele contratarse por una media de 4 años, (aunque puede alargarse o acortarse en función de las necesidades del autónomo).

En el precio del contrato se incluyen una serie de servicios como el mantenimiento del vehículo y las reparaciones (en caso de que estas sean necesarias), así como el pago de las tasas e impuestos asociados al vehículo. Además, existen varios tipos de contrato con servicios extra opcionales que podrán negociarse en caso de que el autónomo lo requiera, como por ejemplo servicios de gestión y reclamación de multas. Además, como extra puedes solicitar un vehículo de sustitución para que tu negocio no pare si tienes una avería.

Es una modalidad que, a diferencia de la compra, no requiere una gran inversión inicial para hacerse con un vehículo. En este sentido, los autónomos que más pueden beneficiarse del contrato de renting son aquellos que están iniciando su actividad y aún no tienen o quieren gastar el capital necesario para adquirir un vehículo nuevo. Por otro lado, también es una opción bastante económica debido a que, a excepción del combustible, el seguro o el posible exceso en el kilometraje, los gastos del vehículo serán fijos y no habrá gastos inesperados a final de mes.

Ventajas a nivel fiscal



Tal y como nos comentan en Leaseplango las ventajas a nivel fiscal son uno de los mayores incentivos que ofrece el renting para autónomos. Además de la ventaja de no tener que realizar una inversión inicial, esta modalidad de adquisición de vehículos también conlleva el poder desgravarte el IVA, al menos un 50% o en su totalidad, siempre que se demuestre que el uso de tu vehículo esté sujeto a la actividad económica en la que estés dado de alta como autónomo.

En este sentido, si se demuestra que el vehículo esta afecto al desarrollo de la actividad laboral, puede desgravarse la factura de renting como un gasto directo o IRPF.

Por otro lado, si el uso que se ha pensado darle es algo más mixto, compaginándolo con su disfrute personal, la deducción directa o indirecta será algo más baja, pero seguirá estando presente. A nivel administrativo, también se posiciona como una opción cómoda y eficiente. Tener todos los gastos reunidos en una misma factura y conocer en detalle cuánto vas a pagar por el vehículo cada mes, permite gestionar la parte financiera de la empresa de manera óptima.

Así mismo, es relevante tener en cuenta que a partir del año 2035 entrará en vigor la prohibición de vender furgonetas y turismos nuevos con motores de combustión, por lo que la opción del renting gana puntos respecto a otros modelos de adquisición.

¿Cuáles son los puntos negativos de este modelo?

Todos los modelos de uso de vehículos tienen sus puntos negativos. En el caso del renting, estos serán principalmente la contratación de un vehículo dentro de la oferta disponible, por lo que para tener un modelo concreto con los extras que solicite el autónomo, deberá pagar un extra, y el tener una limitación al kilometraje anual que puede realizar el vehículo.

Respecto al primer punto, dicha restricción afecta únicamente al equipamiento del vehículo. Es decir, a no ser que el contrato indique lo contrario, sí se podrán incluir vinilos y rotulación para que la persona pueda promocionar su empresa, por lo que no es un punto que afecte especialmente al autónomo.

Sin embargo, el límite de kilómetros anuales es lo que puede llevar a que un autónomo pueda pensárselo dependiendo de la actividad que desarrolle. Esta limitación varía en función del contrato y suele ser más que suficiente en la mayoría de los casos.

Lo bueno y lo malo del renting para autónomos

Como punto negativo, en el renting para autónomos encontramos que, al consistir este modelo principalmente en el alquiler de un vehículo, la posible necesidad de cancelación antes de su finalización conllevará una compensación a la empresa de renting. Además, al no ser el vehículo de tu propiedad, no existe la posibilidad de venderlo cuando quieras sustituirlo. No obstante, y como contraparte a este último punto, el renting permite estrenar un vehículo cada pocos años, por lo que se puede disponer de un vehículo nuevo de forma más o menos regular sin que exista la necesidad de tener que vender o seguir manteniendo el anterior.



En resumen, factores como el tener cubiertos los gastos de reparaciones y tasas del vehículo, así como no tener que hacer una gran inversión inicial y poseer beneficios fiscales, posicionan al renting para autónomos como una gran opción. Frente a los puntos negativos, como contar con un kilometraje anual máximo, las ventajas que aporta compensarán al autónomo en la mayoría de los casos.