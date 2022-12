La cueva de sal del Himalaya en Aqua Club Termal Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:23 h (CET)

En el mundo de los tratamientos estéticos, existen varias alternativas que ofrecen múltiples beneficios para la salud, además del aporte cosmético. Uno de estos es la haloterapia, un procedimiento que ofrece grandes beneficios en el cuidado de la piel, así como en el alivio de diversos malestares respiratorios.

En España, se pueden encontrar varias opciones para llevar a cabo este novedoso tratamiento, que funciona a base de micropartículas de sal mineral de origen natural. Sin embargo, uno de los más destacados es Aqua Club Termal, gracias a su particular cámara de haloterapia, revestida con bloques de sal del Himalaya.

Los beneficios de haloterapia en Aqua La haloterapia es un tratamiento natural complementario para la salud, que se lleva a cabo dentro de cuevas de sal natural, equipadas con un halogenerador. Este dispositivo forma micropartículas de sal que después son inhaladas por los participantes, hasta llegar a cada rincón de su sistema respiratorio. Las sesiones duran entre 40 y 60 minutos, y sus resultados tienen un notable efecto antiinflamatorio, antiséptico y antibacteriano en las vías respiratorias. También genera una profunda acción expectorante, que ayuda a descongestionar estas vías, además de sus aportes en la mejora de varios problemas dermatológicos, como psoriasis, dermatitis atópica, infecciones en la piel, etc.

En Aqua Club Termal, la cámara de haloterapia está recubierta con sal del Himalaya, tanto en las paredes como el suelo, cuyas propiedades potencian los efectos de este tratamiento. Sus sesiones han dado grandes resultados ante dolores respiratorios como asma, sinusitis, bronquiolitis, fibrosis quística y varias otras. Además, la composición de la sal en la cámara genera iones negativos, los cuales ayudan a contrarrestar la alta carga de iones positivos que reciben a diario las personas, fruto de su excesivo uso de dispositivos electrónicos.

Tratamientos en bienestar y cuidado personal para toda la familia Al pasar por Tenerife, Aqua Club Termal es una parada obligada, como señalan las propias reseñas de sus clientes. Este reconocimiento no es de extrañar, tomando en cuenta de que se trata de uno de los spas más grandes y completos de Canarias. Su complejo cuenta con una extensa área de cuidado personal, la cual ofrece tratamientos como masajes, circuitos termales y la mencionada haloterapia.

También dispone de un amplio y equipado gimnasio, así como instalaciones para diversas prácticas de aqua fitness, junto con varias clases a su disposición, diseñadas para potenciar los resultados de su entrenamiento.

Sus servicios e instalaciones acogen a todo tipo de público, desde visitantes particulares en solitario hasta grandes grupos familiares. Además, este establecimiento cuenta con varios paquetes personalizados, diseñados para mejorar la experiencia de sus clientes. Entre estos, destacan varias promociones especiales individuales, para parejas, familias enteras o grandes grupos de amigos, las cuales les permiten aprovechar al máximo su tiempo, y hacer de su experiencia en Aqua Club Termal un día memorable.



