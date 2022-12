People Sapiens, la tienda online que ofrece prendas térmicas de última generación Emprendedores de Hoy

La llegada del invierno y sus bajas temperaturas propicia que muchos deportistas tengan dificultades en la realización de sus ejercicios. Debido a ello, varias empresas han añadido en sus catálogos de este año prendas térmicas para ayudar a combatir los días más friolentos. En España,People Sapiens es una tienda online que ha publicado una nueva colección performance que incluye prendas térmicas de la marca Lurbel.

Colecciones de prendas térmicas para este invierno People Sapiens cuenta con una amplia experiencia en la venta de productos para una gran variedad de deportes, entre los cuales se pueden mencionar el ciclismo, trail, running, fútbol, fitness y entrenamientos. Como parte de su línea de colecciones para este año, la compañía ha agregado prendas térmicas de primera calidad desarrolladas por la marca Lurbel. Estas se distinguen por su efectividad a la hora de facilitar la realización de las prácticas y competiciones durante los días más fríos (incluyendo temperaturas de -10 °C). Entre estas prendas destacan los calcetines térmicos performance Everest para escalar montañas altas y hacer alpinismo y los de outdoor para deportes al aire libre, senderismo, trekking, etc.

Del mismo modo, People Sapiens dispone de camisetas térmicas Lurbel manga larga adaptables al cuerpo para actividades de gran duración, calentadores de cuello y sudaderas de lana merino. Además de esto, hay varios productos térmicos de esta tienda como los guantes, mallas, mangas largas y calentadores que cuentan con tecnología UPF50 (protección ultravioleta). Destaca la colección Merino, elaborada con lana y la colección Alaska, garantizando el máximo confort, durabilidad y capacidad térmica de las prendas.

¿Cuáles son los beneficios de las prendas térmicas de People Sapiens? La ventaja principal de utilizar prendas térmicas deportivas es la capacidad que estas tienen para regular la temperatura corporal aún en los climas más fríos. De esta manera, los practicantes y competidores pueden realizar cada una de sus actividades con el mejor rendimiento posible y bajo una confortabilidad adecuada. La ropa térmica también puede ser reutilizada en el verano, según el lugar donde se use, ya que muchas de estas están diseñadas para evitar tanto el frío como el calor.

Asimismo, las prendas térmicas de People Sapiens están fabricadas por tecnologías de última generación y materiales de primera calidad. Sus calcetines de lana merino para senderismo poseen mayor densidad y generan menor opresión en la zona de la caña para evitar problemas de deslizamiento. Por otra parte, sus mangas largas AW22 eliminan el sudor, combaten el calor y el frío, así como el olor gracias a sus propiedades antibacterianas.

Los beneficios que plantean las prendas de People Sapiens son muchos. No solo tienen incorporadas tecnologías performance, cushioning y protección ultravioleta UPF 50+ para una mayor comodidad y eficiencia deportiva, sino que también se podrán aprovechar sus ofertas especiales para esta navidad.



