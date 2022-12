Las ventajas de contar con un asesor patrimonial, de la mano de Horizon Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 16:14 h (CET)

Para muchas personas, contar con un médico de cabecera es una necesidad prioritaria, ya que de esta forma tienen a alguien profesional y de confianza a quien acudir ante cualquier enfermedad, sabiendo que este les ayudará a estar saludable durante un largo tiempo. Pero tan importante y necesario como tener un médico de cabecera, es también contar con un profesional que ayude a gestionar de manera correcta y “saludable” el patrimonio de una persona o familia. Esta es precisamente la figura del asesor patrimonial. Ahora mismo, hay empresas que se dedican a ello, tales como la firma Horizon Gestión Patrimonial, conformada por asesores patrimoniales expertos, comprometidos en ofrecer acompañamiento y consejo a quien lo necesite.

Tan importante e indispensable como un médico de cabecera Hoy en día, la figura del asesor patrimonial es desconocida para muchos. De hecho, hay quienes creen erróneamente que este tipo de profesionales son necesarios solo para las personas ricas o de alto poder adquisitivo. Pero en la realidad y en la práctica, el asesor patrimonial es un profesional que es tan importante e indispensable como un médico de cabecera. De hecho, es interesante lo similares que hasta cierto punto, son ambas profesiones. Así como un médico de cabecera es un profesional serio y bien formado, muy cercano a una persona o una familia, que conoce sus necesidades, debilidades y fortalezas al punto de saber exactamente qué hacer a la hora de cuidar su salud o combatir alguna enfermedad. Así mismo, un asesor patrimonial cuida de la salud del patrimonio de alguien, para que este no pierda valor, sino que aumente y, además, se gestione de una manera inteligente, garantizando su seguridad y resguardo. Todo esto con la misma cercanía y basados en la misma confianza, empatía y conocimiento mutuo, tal como el que existe entre un médico de cabecera y su paciente.

La importancia de la figura de un asesor patrimonial Un asesor patrimonial se encarga de guiar a una persona, aconsejarla y ayudarla a tomar las decisiones correctas para que su patrimonio no solo pierda valor, sino que también ayude a conseguir los objetivos marcados y lo incremente. Pero además, se encarga de trazar un camino a seguir en función de asegurar un patrimonio sólido en el tiempo. Hay que considerar que el patrimonio es muy importante para cualquier persona, ya que representa el fruto de su trabajo, de su esfuerzo y es, de alguna manera, el que aportará tranquilidad durante la jubilación, además de ser el legado que dejará para sus nuevas generaciones, y, por tanto, merece ser cuidado y protegido con la ayuda de un profesional experto.

Hoy en día, hay muchos elementos que ponen en riesgo el patrimonio de una persona, como puede ser la crisis generada por la pandemia, la inflación, la guerra, etc. En empresas como Horizon Gestión Patrimonial las personas pueden encontrar asesores patrimoniales comprometidos, bien formados, cualificados y con mucha experiencia, dispuestos a ofrecer un trato cercano, personalizado y humano, a cualquiera que decida confiar la gestión de su patrimonio a ellos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Regalar las tarjetas regalo de Caserío de Lobones, una experiencia rural inolvidable La relevancia de la planificación en tiempos de elevada inflación Mudanzas Carrera ofrece grupajes de muebles y enseres personales Algodón cosechado en España. La apuesta de Socks Market para revolucionar la moda sostenible El color de la Navidad en Themain, con diseños navideños exclusivos