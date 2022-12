Consejos Fersay: cómo conectar un amplificador o repetidor de Wifi Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 14:07 h (CET) Los amplificadores de señal se pueden utilizar para compartir conexión con vecinos o para tener cobertura en el jardín La función de un repetidor o también llamado amplificador de señal wifi es ampliar el alcance de la conexión a internet de manera inalámbrica, para generar una señal más potente cerca del móvil u ordenador y mantener la cobertura wifi en toda la casa.

De esta manera, se evita tener que tender cable y cajas de conexión RJ45 en diferentes habitaciones de la casa.

Dependiendo del repetidor que se use, los fabricantes limitan el número de dispositivos conectados, siendo 16 conexiones el estándar para estos dispositivos inalámbricos. También, es importante saber la velocidad de transmisión del amplificador, sobre todo cuando se juega online, pues hay amplificadores desde 150 Mbps hasta 1200 Mbps para uso doméstico.

Normalmente la distancia desde el router principal y el amplificador de señal no debe exceder de los 10 metros, siendo recomendable situarlo entre el router y el espacio donde se desea amplificar la señal.

Realizar esta operación es algo sencillo y que cualquier usuario puede hacer. No obstante, y pensando en simplificar la vida al consumidor, Fersay ha recogido todos aquellos puntos de interés a tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra. Estos son sus principales #ConsejosFersay:

Con botón wps (Wifi Protected Setup)

Conecta el repetidor a un enchufe que esté lo más cerca posible del router.

Espera hasta que la luz del repetidor WIFI empiece a parpadear

Aprieta el botón WPS del router de la operadora durante unos segundos y luego aprieta el botón WPS del repetidor durante 10 segundos.

Espera 2 a 3 minutos hasta que el repetidor se vincule con el t router y una vez comience a parpadear, ya podrás cambiarlo al enchufe que se desee. Sin botón wps (Wifi Protected Setup)

Conecta el repetidor wifi a un enchufe

Selecciona la red inalámbrica que emite el nuevo repetidor desde el móvil.

Prueba a acceder a cualquier página web con el navegador habitual para que se abra la configuración del repetidor.

Cuando dé la opción de configurar una nueva red wifi, indica que se quiere conectar a la red del router principal. Repetir tanto el nombre de la wifi, llamado SSID, como la contraseña del router. Es obvio, que cada vez se utilizan más dispositivos en casa, incluso iremos ampliando el número de electrodomésticos conectados a la wifi de casa, dada la implantación de la domótica en la vida moderna . De ahí la necesidad de tener una buena conexión en todas las habitaciones, incluso en el segundo piso de la casa del pueblo o el ático.

Los amplificadores de señal se pueden utilizar para compartir conexión con vecinos o para tener cobertura en el jardín.

