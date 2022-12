Dharma Supplements y las propiedades de la biotina Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La biotina, también conocida como vitamina B8, es un elemento fundamental para retrasar el envejecimiento y mantener la salud de la piel y el cabello. Normalmente, se puede obtener de manera natural, ya que está presente en frutos secos, carnes, pescados y hortalizas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la absorción de esta vitamina disminuye, lo cual crea la necesidad de consumir algunos de los mejores suplementos alimenticios que la contengan.

El consumo de biotina durante la edad adulta es importante para frenar la degeneración celular. Asimismo, ayuda a mitigar los daños capilares y dérmicos causados por la exposición a climas extremos. En este sentido, existen diversas marcas especializadas en suplementos de biotina, como Dharma Supplements.

Principales beneficios de la biotina El cuerpo humano necesita la biotina para realizar las funciones metabólicas de las grasas y los aminoácidos de manera eficiente. También es esencial para bajar el azúcar en la sangre y disminuir el colesterol. Por esa razón, se recomienda su consumo en personas que padecen de diabetes, especialmente en etapas tempranas.

Por otra parte, esta vitamina es usada con fines estéticos para mejorar la apariencia de la piel, ya que contribuye a la regeneración celular y a preservar la apariencia joven. Gracias a estas cualidades, resulta beneficiosa para contrarrestar los signos de la edad, tanto superficiales como internos.

Además, diversas investigaciones científicas indican que la biotina es un componente esencial para mejorar el crecimiento capilar y fortalecer las raíces del pelo. Esto se debe a que proporciona nutrientes que activan la oxigenación folicular. Asimismo, promueve la renovación de tejidos, lo que se evidencia en una mayor elasticidad y brillo en el cabello.

¿Quién puede consumir biotina? Se recomienda la ingesta de biotina a personas con deficiencias de biotinidasa o veganas, aunque puede ser consumida igualmente por quienes estén interesados en aumentar el crecimiento capilar o mejorar la piel. Estos suplementos son de venta libre y no se requiere de receta médica para su adquisición.

Para evitar riegos con el consumo de vitamínicos, se recomienda el uso de productos con certificación farmacéutica. Este tipo de artículos se encuentran en tiendas como Dharma Supplements, cuyas fórmulas son desarrolladas por especialistas de la Universidad de Stanford y elaboradas con ingredientes completamente naturales. Gracias a esto, son más fáciles de absorber por el cuerpo, ya que no tienen toxinas, aditivos, estimulantes, gluten, ni lactosa.

Unos de los mejores suplementos alimenticios a base de biotina de la empresa están disponibles en formato de cápsula blanda para el consumo diario. Aunque los resultados no son inmediatos, suelen exteriorizarse en poco tiempo, mejorando de forma visible las uñas frágiles, el cabello quebradizo y el envejecimiento de la piel.



