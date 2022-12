Consejos para un Internet más rápido

Desde el streaming y las compras online hasta la búsqueda de recetas y el uso de la oficina en casa, tener una conexión a Internet forma parte de nuestra vida cotidiana tanto como comer y beber. Por eso resulta aún más molesto cuando el rendimiento de la conexión disminuye y tu programa favorito se interrumpe, se pierde la conexión durante tu reunión online o los sitios web tardan una eternidad en abrirse. Te damos consejos y ayuda para que los datos de tu red doméstica vuelvan a funcionar a toda velocidad.

Internet débil: primero reiniciar

Si tu conexión a Internet en casa tiene problemas, suelen ser evidentes de inmediato: se cortan las videollamadas, los vídeos se congelan o las descargas en el disco duro se ralentizan. Dado que puede haber una gran variedad de causas posibles para tales molestias, te recomendamos el primer paso más sencillo: reiniciar el router. Para ello, basta con desconectar el aparato de la corriente durante 10 o 20 segundos y reiniciarlo. Esto puede eliminar posibles errores en la memoria, que son capaces de afectar al rendimiento.

El segundo enfoque es el menú de configuración del router. Aquí, ve al registro de estado y comprueba si hay problemas fundamentales con tu conexión. También puedes comprobar si el ajuste "DHCP" está activado. Esta opción se encarga de que el router asigne automáticamente direcciones IP a todos los dispositivos de la red. Para uso privado, esta opción debería estar activada en la gran mayoría de los casos. Si tampoco encuentras ninguna irregularidad en los menús de configuración, se reanuda la resolución de problemas.

Solución de problemas con el proveedor

Cuando haya problemas con la conexión, nunca olvides que la causa no está necesariamente dentro de tus propias paredes. En su lugar, puede haber un corte en las instalaciones de tu proveedor. Para averiguarlo, basta con hacer una rápida investigación con un motor de búsqueda popular. Si ya hay informes de una interrupción del servicio de tu proveedor en tu región, el problema está resuelto. También puedes preguntar directamente a tu proveedor para saber si hay cortes o cuánto tardará en restablecerse el servicio.

Si tu proveedor tampoco es la causa de un rendimiento online inadecuado, aún te queda otra solución sencilla: la sustitución del cable. La interrupción de la conexión a Internet o la ausencia total de conexión puede deberse simplemente a un cable defectuoso. Por lo tanto, comprueba todos los cables conectados a tu router - el cable de la conexión a Internet al router, así como los cables Ethernet que alimentan la señal en tu red. Si tienes opción, también puedes sustituir los cables como prueba.

Medición de la velocidad

Si tu conexión online no ha fallado del todo, deberías utilizar pruebas de velocidad para obtener una imagen más detallada de la pérdida real de calidad. Se trata de herramientas y sitios web que pueden probar las velocidades de carga y descarga de tu conexión. Lo que resulta especialmente práctico es que estas herramientas son gratuitas y no requieren registro, por lo que realizar la prueba es bastante sencillo. Algunos ejemplos recomendados de estas herramientas son Speedtest.net de Ookla.

Sin embargo, para obtener las mediciones más significativas posibles, debes tener en cuenta algunos consejos:

Realiza varias mediciones a distintas horas del día. Si es posible, realiza las mediciones utilizando dispositivos terminales que estén conectados al router mediante un cable Ethernet. Si es posible, apaga todos los dispositivos con conexión online que no se utilicen para la medición.

Si con estas mediciones compruebas que el ancho de banda efectivo que recibes es significativamente inferior al acordado por contrato, debes intentar ponerse en contacto con el servicio técnico de atención al cliente de tu proveedor.

Aparatos con alto consumo de rendimiento

Aparte de esto, merece la pena echar un vistazo a la lista de dispositivos conectados al router. Puede que veas un dispositivo que consume muchos datos y que ni siquiera debería estar conectado permanentemente. Puede que incluso haya invitados no deseados que se hayan colado en tu red y estén agotando el ancho de banda, aunque por suerte este caso es bastante improbable.

Si no encuentras ninguna fuente potencial de interferencias en la lista de dispositivos, deberías comprobar si tus dispositivos terminales contienen software perjudicial. Los programas utilitarios no son los únicos que acaparan ancho de banda. Por ejemplo, si has utilizado recientemente un software para configurar una conexión VPN, asegúrate de comprobar si la aplicación correspondiente sigue activa y está ralentizando tu línea.

Optimizando una conexión por cable

Las líneas Ethernet permanentemente enrutadas son una rareza en la mayoría de los pisos y casas. El tendido posterior es tan caro como complicado. Los cables a la vista son una alternativa barata, pero también pueden ser un peligro potencial de tropiezo y no son bonitos a la vista. Una alternativa excelente son los adaptadores Powerline, como la serie Magic de devolo. Estos adaptadores utilizan la línea eléctrica existente como autopista de datos y convierten así cualquier toma de corriente en una toma de red. Esto funciona sin modificaciones estructurales ni conocimientos técnicos especiales. Se enchufa un adaptador cerca del router y se conecta a él. Se pueden enchufar adaptadores adicionales en cualquier toma de corriente y se conectan automáticamente. Así se completa una red doméstica profesionalmente enrutada, con puntos de acceso que pueden reubicarse de forma flexible en cualquier momento.

Optimizando la conexión Wi-Fi

Para las conexiones inalámbricas, un punto de partida crítico es la posición del router. Este debe ...

... colocarse lo más centrada posible para llegar a todas las habitaciones con dispositivos terminales Wi-Fi con la misma calidad. ... deben estar fuera de los armarios, si es posible, y en una posición independiente. Los muebles (e incluso los floreros con agua) también pueden obstaculizar la conexión Wi-Fi. ... no estar cerca de fuentes de interferencias, como el microondas.

Sin embargo, hay obstáculos que no se pueden eliminar. Paredes y techos, redes Wi-Fi vecinas, cada vez más dispositivos terminales conectados de forma inalámbrica: estos y otros factores merman el ancho de banda Wi-Fi y llevan cada vez más a los routers más avanzados a sus límites de rendimiento. La única solución a largo plazo en estos casos es "ampliar" la señal Wi-Fi. Para ello existen básicamente dos opciones. Una de ellas son los ya mencionados adaptadores Powerline, que también están disponibles en modelos Wi-Fi y actúan como puntos de acceso Wi-Fi adicionales. La alternativa son los repetidores, que amplifican la señal Wi-Fi existente del router.

Conocer cuál de las dos soluciones es la correcta depende de las condiciones individuales. Los repetidores son ideales para viviendas pequeñas y medianas de una sola planta. Llevan la señal Wi-Fi de forma fiable a las habitaciones a las que el router tiene problemas para llegar desde su ubicación.

Para pisos o casas grandes, en cambio, recomendamos utilizar adaptadores Powerline. Su rendimiento no se ve afectado por techos o paredes porque utilizan la línea eléctrica para comunicarse entre sí y ofrecen la posibilidad de elegir flexiblemente entre acceso a Internet por cable Ethernet o Wi-Fi en el destino.

Independientemente de la opción que elija, tanto los adaptadores Powerline como los repetidores ayudan a su router en su trabajo y le ayudan a obtener un mejor rendimiento de tu conexión a Internet.