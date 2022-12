Cuatro Rayas, un referente de los vinos blancos en España La bodega, fundada en 1931, aglutina los viñedos de más de 300 socios viticultores en 30 localidades de las provincias de Valladolid y Segovia Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 08:45 h (CET) Cuatro Rayas es el pago donde confluyen los cuatro términos municipales de: La Seca, Rodilana, Medina del Campo y Rueda. En los últimos años ha obtenido numerosos reconocimientos por sus tintos, rosados, frizzantes, generosos y vermouth.

La bodega, fundada en 1931, aglutina los viñedos de más de 300 socios viticultores en 30 localidades de las provincias de Valladolid y Segovia; un mosaico de términos municipales y zonas de viñedos de más de 2.400 hectáreas plantadas de diferentes variedades, principalmente Verdejo, sin olvidar Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino y Tempranillo. La producción final es de 15 millones de botellas anuales, que se distribuyen en más de 50 países.

Entre las parcelas de la bodega existe una pequeña parte de viñedos centenarios plantados en ‘vaso’ o ‘pie bajo’ y, en gran parte prefiloxéricos; una zona, con un nivel de producción menor, que es vendimiada manualmente y de cuyas cuidadas uvas nacen las elaboraciones más exclusivas, como: Cuatro Rayas Viñedos Centenarios, la gama Cuarenta Vendimias o Amador Diez.



“En Bodega Cuatro Rayas resumimos quiénes somos y nuestra filosofía bajo los términos 'green & social': somos una bodega cooperativa con cerca de 90 años de historia formada por más de 300 familias de viticultores, trabajadores y trabajadoras arraigados a una treintena de pueblos de la Castilla rural.

Nuestro objetivo desde nuestros orígenes y hasta hoy siempre ha sido y es mejorar las condiciones de vida de quienes formamos parte de la familia Cuatro Rayas, así como ofrecer un vino de excepcional calidad, gracias a la combinación de la mejor tradición elaboradora y la más moderna e innovadora tecnología. Para ello, trabajamos con pasión con la vista puesta en el bienestar del entorno natural que es nuestro medio de vida, ya que somos conscientes de que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social, son interdependientes.

Con todos estos ingredientes, hemos logrado posicionarnos como una de las bodegas de referencia en la elaboración de vinos blancos de calidad bajo la D.O. Rueda”. Señala sonriente el enólogo Roberto L. Tello.

Cuatro Rayas Longverdejo gran vino de Rueda. Viñedos centenarios. Añada: 2021



El Proyecto de investigación Longverdejo recupera levaduras antiguas en armonía con una viticultura respetuosa y sostenible cuyo objetivo es aumentar la longevidad y la capacidad de envejecimiento de la variedad verdejo en la D.O Rueda.

La Cata

Color amarillo pajizo. Intensos aromas de manzana verde, kiwi, limón, junto con tonos balsámicos y minerales. En boca se manifiesta frutal, fresco, estructurado, con agradable acidez. Un retronasal persistente invita a ser compañero de tapas donostiarras, bandejas de mariscos asturianos y calderos murcianos, sin olvidar unos quesos de tetilla para finalizar.

Ficha: Verdejo 100%. Edición limitada, 12.981 botellas. Precio medio: 15,95 €.

Cuatro Rayas Vendimia Nocturna. Verdejo 2022



Color amarillo alimonado verdoso brillante. Aromas de fruta fresca, manzana verde, níspero, paraguaya, flor de acacia, heno y balsámicos. Paladar fresco equilibrado y goloso, redondo, muy frutal; un delicado final de boca recuerda al hinojo y reafirma la personalidad de los verdejos, matiz que sugiere platos creativos orientales, pastas italianas, pescados al horno y espalda y postres segovianos, para rematar.

Ficha: D.O. Rueda Varietal: Verdejo Precio Medio: 5,95 €

Enoturismo

La bodega sugiere dos interesantes visitas guiadas por sus viñedos e instalaciones, de martes a domingo a las 11:30 h.



“Cuarenta vendimias”

Recorrido por las instalaciones, + Cata de Vinos. 15€/persona.

“Vinos y manjares”

Recorrido por las instalaciones + Cata de Vinos + Comida tradicional. 45€/persona. Niños, precio a consultar.

Plazas limitadas. Obligatorio reserva anticipada en nuestra web o a través de enoturismo@cuatrorayas.es Tel. 647 740 517

Bodega Cuatro Rayas Camino Fuentecilla, s/n 47491 La Seca, (Valladolid) info@cuatrorayas.es Teléfono: 983 81 63 20 Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuatro Rayas, un referente de los vinos blancos en España La bodega, fundada en 1931, aglutina los viñedos de más de 300 socios viticultores en 30 localidades de las provincias de Valladolid y Segovia Habla Nº 25, un Malbec con personalidad A cinco kilómetros de la monumental ciudad extremeña de Trujillo, en un viñedo de 200 hectáreas, se alza una de las más avanzadas bodegas de nuestro país El AVE Madrid-Murcia comenzará el servicio comercial el próximo 20 de diciembre Renfe destinará el modelo S-112, un tren de los más avanzados tecnológicamente Cuvée Isabel, de Robert J Mur, Especial Tradició Brut Nature 2018 “Prelude to Love” es el grito de guerra que se lee sutilmente en la cara frontal de la etiqueta. Es como un aviso de lo que puede suceder cuando se deguste este cava Guía Michelin España & Portugal 2023 En el podio, Atrio y Cocina Hermanos Torres, distinguidos con tres Estrellas