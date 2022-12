Horas extras ¿cómo saber si son rentables para una empresa? Comunicae

martes, 20 de diciembre de 2022, 12:37 h (CET) Los expertos del software de registro de jornada GeoVictoria, explican todo lo que se debe saber sobre este concepto, su control y si se ha convertido en una tendencia preocupante para las empresas El cálculo y reporte de la jornada laboral en España es obligatorio y, dentro de ello, también se encuentran las horas extraordinarias. Muchas veces, lograr un control exhaustivo de este tiempo extra y del gasto que está suponiendo para las empresas, requiere de un control horario muy riguroso que no se lleva a cabo. Desde el software de registro de jornada GeoVictoria explican todo lo que hay que saber de este concepto y cómo descubrir si su práctica está disminuyendo la rentabilidad de la empresa.

Horas extras: qué son realmente y qué tipos existen

"Tal y como indica el artículo número 34 del Estatuto de los Trabajadores, las horas extras son aquellas que se realizan más allá de la duración máxima de la jornada laboral ordinaria", explica Iria Najarro, directora comercial de GeoVictoria, que añade "la jornada laboral ordinaria no puede superar las 40 horas semanales y el máximo de horas ordinarias que se pueden realizar al día son 9 horas. Otro punto a tener en cuenta es que, debe haber un descanso obligatorio de 12 horas entre jornadas".

En cuanto al tipo de horas extra, se diferencian dos. Por un lado, las horas extraordinarias estructurales, aquellas que se realizan para cubrir los picos de trabajo en circunstancias excepcionales de la empresa. Y, por el otro, las horas extraordinarias por causas de fuerza mayor, que tal como añaden desde GeoVictoria "son las destinadas a reparar situaciones urgentes de las compañías. Este tipo son obligatorias según el Estatuto de Trabajadores, siempre que no superen las 80 horas extraordinarias al año".

¿Cómo saber si son rentables?

No existe problema aparente en la realización de horas extra por parte de los trabajadores, siempre que sean reguladas y reportadas. Sin embargo, tal y como indica la directora comercial "como compañía es importante lograr un control exhaustivo de las horas extras que realizan los trabajadores. Ya no solo para poder contabilizar con exactitud ese sobretiempo, también para saber cuál es el valor de la inversión que se destina a pagarlas y de este modo tomar las decisiones más acertadas".

Business Intelligence

Llevar a cabo un informe de horas extraordinarias de manera rigurosa en ocasiones no es sencillo. Por ello, el sistema para fichar en el trabajo, GeoVictoria, ofrece una solución exclusiva y fiable a través de su software 100% online: Business Intelligence.

"Esta herramienta es un valor diferencial de GeoVictoria. Permite a las empresas organizar los datos recopilados, analizarlos y contextualizarlos. Los datos se convierten en información significativa para tomar decisiones inteligentes".

Esta herramienta de análisis del sistema para fichar en el trabajo ofrece un dashboard personalizable que presenta una visión gerencial acompañada de gráficas para que se pueda conocer el desempeño de las operaciones en la empresa.

"La herramienta Business Intelligence permite cruzar información relevante, pudiendo incluir variables que faciliten el seguimiento a los KPI’S de la empresa y muestren el rendimiento del personal. De esta forma es más sencillo analizar la productividad y rentabilidad de la empresa y cómo están afectando en ello, por ejemplo, la realización de horas extraordinarias", indica Iria Najarro.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.