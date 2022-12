Descubre los mejores cortometrajes de temática gay Cada vez más se rompen más estereotipos en la gran y pequeña pantalla Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de diciembre de 2022, 10:44 h (CET)

Existen una gran cantidad de cortometrajes de temática gay que puedes ver en diferentes plataformas. Sigue leyendo para descubrir los mejores cortos.

Cada vez más se rompen más estereotipos en la gran y pequeña pantalla. Estamos asistiendo al fin del heteropatriarcado y es que las representaciones de diferentes tipos de parejas son cada más comunes tanto en películas cómo en series de televisión. Algo que se agradece para poder romper con ciertos tópicos y que por fin se vea como lo que es, algo de lo más normal y que está a la orden del día.

Ver en tus series y películas favoritas personajes con los que te puedes identificar al cien por cien es maravilloso, ya que hasta hace relativamente poco esto no era lo normal y si te encontrabas con personajes del colectivo gay generalmente eran poco realistas y llenos cliché.

Los mejores cortometrajes de temática gay que no te puedes perder

La belleza de un cortometraje, la mayoría de los cuales dura entre 2 y 20 minutos, es que, incluso si no son perfectos, se pueden soportar fácilmente y luego estás en el siguiente. Se necesita un don especial para elaborar una narrativa convincente, para capturar una emoción poderosa, para transmitir una idea en una película cuya duración promedio es de 9 minutos.

A Continuación te explicamos los mejores cortos de temática gay que no te puedes perder.

Je t'aime

SI LA INTENCIÓN de esta película, dirigida por Joel Rahkonen y Sonia Stenius, es hacernos reír, lo logra por completo, incluso si la calidad general dejará con ganas a los cinéfilos. Un mini-musical que presenta a un joven bastante sombrío que evita mudarse a Londres con su austera y exigente novia y declara su amor por... bueno, tendrás que verlo por ti mismo. Si puede superar el absurdo directo de todo esto, sin mencionar el canto tenso y las letras que no molestarán a Broadway (o incluso fuera de Broadway), y llegar a los créditos finales, que presenta todo el si el elenco participa en una coreografía que haría que un musical típico de la escuela secundaria se parezca al Bolshoi, y lo hace sin reírse, entonces estás muerto o simplemente muerto por dentro. ¿Por qué deberías ver este? Porque es tan deliciosamente ridículo y, como resultado, absolutamente entrañable.

La princesse l’amour d’amour

Si alguna vez hay un ejemplo del rango emocional que se puede incluir en una película tan corta, es este. En la impresionante pequeña película de Arnaud Lalanne, una maestra (Laetitia Andreiu, que ofrece una actuación que solo puede describirse como seductora) lee un cuento de hadas a su clase sobre una princesa que busca el amor. Sin embargo, esta no es la tarifa típica de Disney, ya que el maestro ofrece un monólogo electrizante que subvierte el tradicional felices para siempre en una historia de bisexualidad, relaciones poliamorosas y el concepto central de "amor libre". Lalanne juega de manera inteligente cortando las expresiones de los niños pequeños mientras escuchan: confundidos, desconcertados, estupefactos y, en al menos un caso, una mirada reveladora de disgusto por una maestra que, momentos antes, los hizo reír a carcajadas. Es una película cautivadora con un mensaje que no es tan simple como parece inicialmente. Como el amor mismo.

Red

Es un cortometraje único que puede crear una sensación de ambigüedad desconcertante, tensión cruda y pavor absoluto, y hacerlo sin apenas una palabra de diálogo hablado. Cuanto menos se diga sobre Red, mejor en realidad. Pero la apasionante historia de Carlos Molina de un adolescente (el engreído pero vulnerable Noel Duarte) que decide conocer al hombre con el que ha estado coqueteando en línea te pone nervioso casi desde el principio y luego lentamente te quita la silla debajo de ti. Es insidiosa, oscura, fría: la película de Molina captura la naturaleza dudosa de los hombres mayores que tientan a los jóvenes para que tengan relaciones sexuales. De las veinte películas de esta serie, esta es la que seguirás viendo. No solo te persigue; saca a la luz tus peores pesadillas.

Slow



El drama de dos personajes de DARIUS CLARK MONROE tiene un título acertado. Su ritmo es templado, deliberado, moviendo la narrativa con precisión concisa, una necesidad, dado su tiempo de ejecución de 13 minutos. Se centra en una cita a ciegas entre dos hombres, uno literalmente ciego, interpretada con estoica gentileza por Carlton Byrd, quien coescribió el guión con Monroe. El visitante, Harvey Gardner Moore, es seductor (se quita la ropa poco después de llegar) y siniestro. Al igual que la cena que Byrd está preparando, la tensión llega a su punto álgido en una escalada impactante (ni los personajes ni el espectador parecen estar seguros de hacia dónde se dirige la narración), pero Monroe mantiene un control estricto y lo reduce a una conclusión plausible y hábilmente manejada. Es todo un giro de bravura. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Descubre los mejores cortometrajes de temática gay Cada vez más se rompen más estereotipos en la gran y pequeña pantalla ​As bestas y Apagón, ganadoras de los 28 Premios Forqué La presencia de Verónica Forqué ha sido una constante durante la gala, con intensos recordatorios por parte de actores y diferentes participantes ​El mediometraje Madrid Noir, dirigido por el español James Castillo, galardonado con el Emmy en la categoria de Media Interactiva Está desarrollado mediante la tecnología de la Realidad Virtual, siendo una de las obras de animación que más impacto han logrado en este 2022 '​De gala con los Goya’ arranca las actividades previas a la ceremonia de Sevilla La Academia de Cine y el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla organizan un concierto en el que sonarán las BSO de películas nominadas a los Goya ​Comienza el rodaje de Matusalén, dirigida por David Galán Galindo Julián López, Miren Ibarguren, Antonio Resines y Raúl Cimas encabezan el reparto de esta comedia coral