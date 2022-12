Lanzamiento del libro ‘Destinos de la familia Koplowitz’ Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de diciembre de 2022, 17:43 h (CET)

Desde las finanzas hasta temas relacionados con la sociedad española, el libro Destinos de mi familia Koplowitz hará descubrir al lector los destinos de esta familia española desde el siglo pasado hasta hoy. ¿Cómo pudo hacerse la fortuna de la familia?, ¿cuáles son los destinos de Carlos, Alicia y Esther y muchas más personas de esta familia y qué temas les falta por resolver?

Una verdadera historia vivida por toda una familia desde el siglo pasado. Con destinos a veces increíbles. La del patriarca Ernesto Koplowitz Sternberg, que fue el creador del Imperio Fomento de Construcciones y Contratas, una de las mayores empresas constructoras de España. Pero también los destinos de sus hijas e hijos: Alicia y Esther Koplowitz, y también Isabel, Ernesto y Carlos. Una familia que marcó generaciones en España. El destino de una de las esposas de Ernesto, Albertina Rangel, quien no ha sido reconocida y desatendida con su hijo Carlos hasta el día de hoy, según el autor. Este libro interpela sobre los derechos de las mujeres a ser respetados.

Como la Justicia nada puede hacer por esta mujer y su hijo, pero «¿puede la conciencia moral restaurar tan poca justicia?», eso se pregunta el autor. El libro aborda estas cuestiones y también describe la historia de una importante familia Koplowitz en el horizonte económico de España. Grandes bancos, seguros, el mundo inmobiliario español, grandes fundaciones, hospitales, universidades han estado impactados por las acciones de esta familia. Además, que muchos españoles han oído hablar de esta familia, la prensa escrita y televisiva realizó numerosos artículos y reportajes.

Este libro, Destinos de mi Familia Koplowitz, es también la historia de la creación de un gran imperio financiero con múltiples destinos. De Alicia Koplowitz y Esther Koplowitz, que se emanciparon de sus maridos en la década de 1990. Marcaron toda una época al dar ejemplo a las mujeres. Al principio, en la década de 1990, administraron la empresa constructora, luego se fueron por caminos separados. Alicia Koplowitz creó la sociedad financiera Omega Capital. Se produjo entonces un gran éxito financiero que no acaba de rendir exitosos resultados. Esther Koplowitz continuó al frente de la Sociedad Fomento de Construcciones y Contratas. Al leer este libro, el lector sabrá lo que le sucedió a Esther Koplowitz y su empresa constructora. El libro contará cómo Carlos Koplowitz, el recién llegado a la familia, llegó a probar su filiación al patriarca Ernesto Koplowitz Sternberg. Y entonces, ¿qué pasa con la cuestión de la herencia hoy?, ¿cuáles son las consecuencias legales y financieras?, ¿qué pasó con el hermano y la hermana de Alicia y Esther Koplowitz?, ¿cuál fue el destino de las mujeres de Ernesto Koplowitz Sternberg?

El autor, Carlos Koplowitz, da luz a todas las preguntas y lleva al lector a través de las emociones y sentimientos, luchas y obstáculos de todos los personajes de esta saga desde el siglo XIX hasta la actualidad. Desde Polonia, Alemania, pasando por Francia y finalmente España, el destino de esta familia Koplowitz hace repasar muchos episodios de la historia de España. Destinos de mi familia Koplowitz dará todos los secretos de todos los personajes de esta saga familiar en España que no termina de crecer con la próxima generación.

El libro se puede obtener a través de la página web y también se puede consultar su canal de YouTube.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.