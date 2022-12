Marta Tchai, fin de gira en Madrid en Intruso Bar Emprendedores de Hoy

Un año después de la salida de su sexto álbum de estudio, El Eclipse (septiembre 2021) se despide de él con un concierto muy especial el 21 de diciembre en su querido El Intruso (Madrid). Le acompañarán Mario Barbero al bajo, Mariana Mott a la batería y Pepe Carmona a la guitarra.

Marta Tchai es el nombre artístico de Marta Bigeriego Hinojosa, creadora española: compositora, cantante, bailarina, actriz y realizadora de origen extremeño y nacida en Madrid. Ha publicado 6 discos de larga duración y varios cortos.

Discografía En Alaluz, su primer disco (2010), cuenta con las guitarras de Juan Gumuzio, músico bilbaíno que la acompañó en sus primeros conciertos. El disco fue producido por Santiago Fernández y mezclado por José María Rosillo.

En Azul (2012), su segundo disco, contó con los guitarristas Pablo Novoa y David Gwynn, el pianista Sergio Salvi, la violinista Iria Apresto, Carlos Mirat a la batería y José María Rosillo a la producción.

Movimientos Circulares (2013), producido por Paco Loco, repitiendo con Edu Baos y Carlos Mirat, más Tarci Ávila a las guitarras.

Los Amantes (2016), también producido por Paco Loco, con un sonido más surf, con Juan Manuel Serrano a la guitarra, Edu Baos y Carlos Mirat al bajo y batería. Los Amantes se presentó en 2017 en Ciudad de México, en el mítico Foro del Tejedor.

Atención Peligro (2019), producido por Fernando Vacas con Esteban Perles a la batería, Edu Baos y Jota de nuevo, al bajo y guitarra respectivamente. Cuenta con las colaboraciones de Poochie, Sergio Salvi y Juan Zelada. Fue mezclado por Luca Petricca en Estudios Reno y masterizado por Mario G.Alberni.​

En 2019 también publicó la colección 4 Estaciones en un día, un conjunto de 4 EPs que fue sacando en cada estación, Vår, Sommar, Hôsty Vinter. De este último destaca la canción Rendición, producida por Sergio Salvi; de Sommar destaca Alas de gigante, con la voz de Rubén Pozo, y las colaboraciones del guitarrista flamenco, Pepe Carmona en Pueblos sin mar y del cantautor Alberto Ballesteros en el tema Naúfratos. Fue grabado por Dany Richter, y mezclado por Karim Burkhalter en estudios Reno.

En plena pandemia presentó un nuevo trabajo, desarrollado creativamente durante el confinamiento, El eclipse. Fue arreglado y producido por Raúl Pérez y Berlin Texas, grupo que Marta formó a finales de 2019 y que se disolvió en abril de 2021. Fue grabado en La Mina (Sevilla).

Ha participado en la banda sonora de varias películas, en Nuestros Amantes de Miguel Ángel Lamata, con el tema Ceremonia y en Tensión sexual no resuelta, del mismo director, con el tema Comida principal.

