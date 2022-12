La importancia de contar con un operador logístico experimentado Mantener la carga o mercancía en buen estado y controlada en todo momento mientras se transporta es clave para cualquier industria Redacción

viernes, 16 de diciembre de 2022, 09:07 h (CET) Hoy en día el comercio de mercancías no conoce fronteras. Sin embargo, importar y exportar productos no es una labor sencilla. Permisos, fletes, impuestos y leyes nacionales e internacionales son cosas que hay que tomar en cuenta. Por tal motivo, el transporte internacional es un componente crucial de la logística del comercio exterior porque garantiza la transferencia real del producto desde el punto de creación de valor hasta el mercado donde los clientes lo comprarán.

Mantener la carga o mercancía en buen estado y controlada en todo momento mientras se transporta es clave para cualquier industria. Cumplir los plazos de entrega, contar con la confianza de los clientes prestando los mejores servicios logísticos de transporte es lo que busca toda empresa para las ventas transnacionales.

Hispamaroc, empresa logística con más de 25 años de experiencia

Hispamaroc, empresa de transporte internacional es, sin duda, una de las empresas más cualificadas y con mayor experiencia para mover grandes cargas de mercancía. Entre sus especialidades está el transporte textil, de temperatura controlada y de vehículos.

Esta empresa es especialista en el transporte internacional de textiles desde hace más de 20 años. Tiene su sede central en la ciudad de Málaga y sucursales y delegaciones propias en Lisboa, Oporto, Tánger y Algeciras que facilitan el transporte.

Lo más importante es que ayudan a sus clientes a que todo el procedimiento de logística se haga de manera sencilla y expedita.

En Hispamaroc son conscientes de que una logística eficaz exige una gestión adecuada para ofrecer a cada cliente los servicios que necesita de forma directa e individualizada. Contar con esta compañía es ponerse en manos de expertos en logística y confiar en su experiencia.

Todo empresario textil requiere seguridad y confianza antes de enviar o recibir sus mercancías. En esta se trabaja con diligencia y flexibilidad para despertar esa confianza y elegir el servicio de transporte, aduanas, tránsito, almacenaje o picking que mejor se adapte a cada necesidad o requerimiento.

Gracias a su profesionalidad y eficacia, ofrecen los servicios más demandados del sector, como transporte terrestre internacional, almacén logístico y agente de aduanas.

En función de las demandas de los clientes, brindan varios servicios dentro de su oferta de transporte internacional. Destacan el transporte a temperatura controlada, transporte textil, transporte de mercancías y transporte terrestre de contenedores.

Ventajas de contar con una buena empresa de transporte internacional

El factor más importante en cualquier transporte, independientemente de si se necesita un camión completo, un grupaje o de la urgencia del envío, es depositar la confianza en una empresa de logística con experiencia y mística que proporcione un abanico de opciones y el mejor servicio.

La responsabilidad y la eficiencia son sus principales valores, lo que les permite seleccionar el modo de transporte que mejor se adapte a cada exigencia. Es lo que los diferencia en este tipo de servicios.

El principal objetivo es mantener la tendencia al alza de la reputación como proveedor logístico. No todas las empresas de transporte internacional pueden decir esto. Por eso, al elegir una compañía para mover mercancías legalmente y sin problemas debe verse la meticulosa preparación y la trayectoria del trabajo logrado.

Además, hoy, con las nuevas tecnologías, no puede faltar la geolocalización GPS en todos los vehículos, tanto en las cabezas tractoras para organizar su planificación de rutas y controlar sus operaciones como en los semirremolques para que las mercancías siempre sean localizadas y trazables.

Adicionalmente, es importante destacar que tienen que prestar servicio de almacén de logística general. Por otro lado, y con el fin de agilizar, estas compañías ponen a disposición de sus clientes el propio servicio de agente de aduanas, dándoles la seguridad de hacer negocios con un OEA u Operador Económico Autorizado. Asimismo ofrecen estos beneficios:

Una de las estrategias más utilizadas por las empresas de logística y transporte para garantizar envíos rápidos y asequibles es el grupaje o las cargas parciales .

. Servicio adaptado a las necesidades, acomodándose al tiempo, comodidades y presupuesto si se deben enviar cargas completas. Es decir, con todo el vehículo a disposición. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

