Sabbia by Gabbeach, un restaurante con espectáculo en Valencia

jueves, 15 de diciembre de 2022, 12:45 h (CET)

La cultura culinaria alrededor del Mar Mediterráneo concentra sus sabores y aromas en el clima, el suelo y la cercanía costera. El consumo de aceite de oliva, aceitunas, pescados, mariscos, arroz de paella, risottos y verduras salteadas representa en síntesis la gastronomía pura de la región. Específicamente, Valencia es la ciudad que por excelencia cuenta con la gastronomía más completa y llamativa.

Sabbia by Gabbeach es un restaurante con espectáculo en Valencia. Además de la cocina, sus shows, eventos y detalles decorativos hacen que la experiencia sea culturalmente enriquecedora. Precisamente, para diciembre, Sabbia by Gabbeach ha preparado una programación en la que se resaltará la tradición de una zona llamativa y muy variada.

Invitación para fin de año en Sabbia by Gabbeach Este restaurante ubicado frente al Mar Mediterráneo ofrece una infraestructura con detalles exclusivos en decoración y mobiliario para todo tipo de eventos, entre ellos, cena de empresas, celebraciones de fechas especiales, reuniones y negocios. Dispone de un salón de 400 m² con capacidad para 200 personas. Además de ello, cuenta con terraza exterior y una terraza con vista al mar.

En Sabbia by Gabbeach, realizan diferentes gastroshows con distintas temáticas. Para el 24 de diciembre, se celebra «Noche de sorpresas», con un show creado para esa noche con bailarines, músicos y DJ en vivo.

Para el 25, se celebra una comida y, para el 31, se prepara otra fiesta que se llama “Noche de secretos”, con un show totalmente diferente y una temática al estilo barroco, con antifaces y una dinámica que fusiona la música clásica con la que hoy es tendencia. El día 1 disponen de un menú, al igual que el día 6 de enero para Reyes.

Sabbia by Gabbeach está abierto siempre y celebra tardeo con copas y DJ invitados. Llevan 16 años preparando la Nochevieja con menús deliciosos y este año se prevé una gran afluencia de gente.

¿Por qué se ha vuelto importante vivir la experiencia gastronómica en Sabbia by Gabbeach? En cuanto a salud y buena alimentación se refiere, Sabbia by Gabbeach ha permitido seguir la transformación de pensamientos de sus comensales. La comida mediterránea está a la vanguardia de los cambios de hábitos alimenticios y el menú del restaurante está diseñado para ello.

Con un nivel alto en sabores y porciones nutritivas, ha ofertado durante el 2022, 400 chuletones, 3.200 solomillos, 3.500 atunes, 3.000 raciones de paella y más de 1.000 ostras, con un promedio de servicio de 80 mil comensales. Para diciembre, el menú tendrá renovaciones especiales en las noches, sobre todo en las fechas festivas, con el propósito de contener el olor a mediterráneo y el entorno costero.

En la web del restaurante, se puede hacer la reserva online o mediante el número de teléfono, para cualquier interesado que quiera probar estas ideas innovadoras.



