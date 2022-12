Demetrio Carceller Arce, reconocido como ‘Líder Empresarial del Año’ por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 18:01 h (CET) El presidente ejecutivo de Damm ha recogido el galardón de manos de Alan Solomont, presidente del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio España-EEUU. El Consejo de Administración de la institución ha reconocido a Carceller Arce por ser "un líder transformacional que, a través de la inversión en talento, tecnología e innovación, y la expansión internacional, ha impulsado la transformación dentro de las empresas que dirige y las ha convertido en empresas líderes de sus respectivos sectores" Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo del grupo de empresas de alimentación y bebidas Damm y presidente de la compañía energética DISA, ha sido reconocido como Líder Empresarial del Año al recibir el premio Business Leader of the Year, otorgado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. La Cámara valora "el crecimiento internacional, el liderazgo innovador y el compromiso en un crecimiento responsable" de Demetrio Carceller Arce a lo largo de los años al frente de los grupos Damm y DISA, y su papel clave en la transformación de estas empresas. En el periodo en el que Carceller Arce lleva siendo presidente ejecutivo de Damm, la compañía ha multiplicado por 5 el número de empleados y actualmente ambas compañías cuentan con más de 10.000 colaboradores y colaboradoras, con presencia a nivel global. Además, el Consejo de Administración de la Cámara ha valorado el extraordinario desarrollo internacional de Damm en los últimos 10 años, alcanzando en la actualidad más de un 30% de la actividad del grupo.

Alan Solomont, presidente del Consejo de Administración de la Cámara y antiguo embajador de Estados Unidos en España, ha entregado el galardón a Carceller Arce en la Gala anual que celebra la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York, al que han asistido más de 200 representantes de la política, la empresa y las finanzas de ambos países. Solomont ha destacado "el compromiso de Demetrio Carceller Arce con la economía circular y el medio ambiente que lo convierten en un ejemplo a seguir en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y que, entre otras cosas, lo ha llevado a alinear la estrategia y operaciones de Damm a los objetivos de la agenda 2030". El embajador reconoció también "su importante labor en la Fundación Damm y su gran contribución a la sociedad a través del fomento de iniciativas culturales, deportivas y sociales, y la ayuda a los más vulnerables".

Durante su intervención, Demetrio Carceller Arce ha agradecido el galardón recibido por parte de la Cámara poniendo en valor el importante papel que esta institución y sus miembros desempeñan como promotores de la estrecha conexión y alianza entre España y Estados Unidos. "Debemos recordar a quienes trabajaron duro para construir estas relaciones. Su ejemplo y generosidad deben seguir siendo fuente de inspiración para nuestras decisiones. Por ello, me considero un eslabón más de la cadena de quienes defienden con pasión que aprovechemos al máximo nuestras oportunidades compartidas", afirmó Carceller Arce.

El presidente ejecutivo de Damm y presidente de DISA ha querido recordar durante su parlamento la influencia que ha tenido la cultura estadounidense a lo largo de su carrera profesional y personal. Carceller Arce cursó sus estudios universitarios en Estados Unidos en la prestigiosa Universidad de Duke, una experiencia que, tal y como el mismo señaló "lo marcó como persona" y le permitió adquirir unos conocimientos y valores que han sido fundamentales en su trayectoria. "Sé que, aunque a veces veamos las cosas de forma diferente, Estados Unidos y España comparten, tanto histórica como socialmente, una humanidad común. Compartimos una perspectiva en la que importan la tradición, las raíces, la patria, y en la que todo ello es compatible con el ansia de transformar e innovar. Ambas somos culturas creativas, abiertas y extrovertidas, y a menudo espontáneas. Tenemos suerte, ya que esta vivacidad que compartimos es más necesaria ahora que nunca", señaló Carceller Arce.

