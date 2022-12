El desarrollo sostenible del metaverso, según Fernando Padilla Farfán Emprendedores de Hoy

Según Fernando Padilla Farfán, el metaverso es un nuevo paradigma que pretende llevar internet a un formato más inmersivo, utilizando tecnologías como la realidad virtual, el blockchain y las criptomonedas, pero todo esto a cambio de una huella de carbono muy grande mediante un gran consumo de energía y un almacenamiento masivo de datos. Intel, uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, estimó que el gasto energético necesario para mantener el metaverso sería 1.000 veces superior al actual.

Sin embargo, el metaverso también promete reducciones sustanciales de las emisiones de carbono mediante la sustitución de bienes físicos por los digitales y el reemplazo de la presencia en el mundo real por las interacciones virtuales.

Las perspectivas que ofrece el metaverso de trasladar el trabajo y la vida cotidiana a un mundo virtual es muy atractiva. Pero ese traslado al mundo virtual no tendría que implicar una demanda de recursos materiales.

A la puerta de una nueva revolución tecnológica, convendría empezar a valorar cómo podría ayudar el metaverso con un desarrollo sostenible. Como ejemplo de ello existen empresas como Iconic Moments, uno de los primeros mercados dedicados a las grandes instituciones culturales de todo el mundo, un proyecto con un modelo sostenible para la preservación de la historia y para la industria cultural.

La plataforma consiste en ayudar a las grandes instituciones culturales y museos a adaptarse a este cambio tecnológico y social. Gracias a sus objetivos, el marketplace NFT ganó el Premio en la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Iconic Moments es una de las 40 empresas ganadoras del World Summit Award, una iniciativa impulsada por la ONU que busca premiar a las instituciones que utilizan la tecnología para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible.

Chris Cummings, fundador y CEO de la compañía, compartió en un comunicado de prensa que “Nuestra misión es permitir que los museos y las instituciones culturales atraigan digitalmente a una nueva generación de visitantes, evolucionen la experiencia del museo y creen un modelo económico más sostenible para los museos a través de NFT ecológicos y el metaverso”. Iconic permite a los museos generar los ingresos que tanto necesitan a través de NFT de edición limitada sin renunciar a la propiedad o la gobernanza de los activos históricos del mundo.

La emergencia climática ha puesto la sostenibilidad en la jerarquía de prioridades de la estrategia empresarial. Las empresas, y muy especialmente los gigantes tecnológicos, empiezan a darse cuenta de que no se trata solamente de hacer rentable un negocio, sino de conseguir ese beneficio de forma sostenible.

Estos modelos de negocio responsables con el medioambiente están contribuyendo a la innovación, al desarrollo tecnológico y a una mayor eficiencia en la forma de trabajo.

Construir un metaverso sostenible tiene que ser un reto para el desarrollo tecnológico, pero, tal y como afirma Fernando Padilla Farfán, hay que empezar con crear una cultura centrada en la confianza y la transparencia con las nuevas tecnologías. La única solución que las personas tienen en las manos es que las empresas tomen conciencia de la necesidad de crear un metaverso sostenible, mediante acuerdos y compromisos que garanticen su desarrollo tecnológico con un mayor uso de energías renovables, caso contrario el metaverso no es sostenible y atentaría contra los ODS de la agenda 2030 de la ONU.



