Eulogio Medina, el peluquero viral con agenda completa hasta octubre de 2023

Para celebrar su reciente paternidad, Isaac Torres Lobo, ganador de La Isla de las Tentaciones, decidió volver a ponerse en manos del prestigioso Eulogio Medina para que le escogiera un corte de pelo atrevido que representara el momento de emociones que está viviendo.

Eulogio quiso “crear un peinado único para una ocasión tan especial con un corte de tipo mullet, consistente en un degradado en forma circular bajo añadiendo unas mechas blancas que le dan ese protagonismo y brillo para un innovador look”, gracias al que también consiguió su aparición en la web de Telecinco y, se puede decir, que es de los primeros cortes de pelo en conseguir hacerse viral en las redes sociales.

Crecimiento y seguimiento en redes sociales

Tanto ha sido el éxito y repercusión que ha tenido el look de Lobo que, las cuentas de Eulogio Medina se han incrementado en miles de usuarios. Tantos como 50.000 nuevos seguidores que quieren estar a la última y dejarse inspirar por las creaciones de este peluquero.

“Son muchas las personas que se han puesto en contacto conmigo después de que se hiciera público el cambio de look. Incluso mi hijo me ha pedido que le hiciera el mismo corte. Es algo increíble y que no es más que un reconocimiento a mi carrera profesional que me llena de orgullo” apunta Medina.

Arranca gira en Polonia y participa como jurado en la Batalla de Barberos

Eulogio Medina no ha dejado de impartir formaciones sobre el trato del color a través de giras que hoy saltan fuera de las fronteras españolas, recalando en varias ciudades polacas desde el 4 al 19 de diciembre.

“Mi agenda está a rebosar. Tengo las citas cubiertas prácticamente hasta octubre de 2023” explica.

Tras el éxito del pasado Sonorama, en el que participó como peluquero y estilista y que repetirá este año, ha sido escogido también, recientemente, como jurado de una batalla de barberos en Andalucía, donde han participado más de medio centenar de profesionales.