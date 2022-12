Mailmark, expertos en marketing directo Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 13:33 h (CET)

Cuando un proyecto empresarial se consolida y comienza a crecer, se hace necesario diseñar estrategias que estimulen y mantengan la reputación de la marca, de tal manera que la compañía no se diluya en el mercado y supere a sus competidores. En ese sentido, el marketing se vuelve determinante para evitar este panorama, trasformándose en una herramienta aliada que ayuda a las empresas a consolidar una audiencia mucho más sólida con la cual incrementar sus ventas.

Mailmark, una compañía especializada en gestionar comunicaciones entre marcas y consumidores, reconoce que el trato directo con los clientes y consumidores es fundamental para crear una comunidad de compradores fidelizada. Por este motivo, ofrece un servicio de marketing directo y promocional que permita divulgar promociones y beneficios a los clientes sin intermediaciones.

Importancia del marketing directo El marketing directo se diferencia de la publicidad masiva, en la medida en que se dirige directamente al segmento de clientes que se encuentra interesado en los productos o servicios que ofrece la organización. Esto ayuda a entablar una relación de confianza que aumenta las posibilidades de venta y prueba de productos, estableciendo canales de comunicación horizontal y cercanos. El marketing directo utiliza estrategias online y offline de interacción, siendo las digitales las más utilizadas en la actualidad.

Entre ellas, destacan el mail marketing o envío de comunicaciones por correo electrónico, el uso de SMS para los teléfonos móviles, la interacción por mensaje directo en redes sociales, acciones telefónicas, etc. Mailmark se encarga de gestionar estos canales de comunicación, a través de un contact center integrado y acciones personalizadas en una plataforma de atención al cliente profesional.

Servicios de marketing promocional de la mano de Mailmark Mailmark cuenta con un equipo especializado en diseñar implantar y gestionar promociones al consumidor, teniendo en cuenta un segmento específico de personas que puedan ser potenciales consumidores de los productos que ofrecen las marcas. Esta agencia también está capacitada para gestionar la atención al cliente corporativa, implementando diferentes canales de interacción que unifiquen los mensajes en un mismo discurso de marca.

Además de esto, Mailmark ofrece un innovador servicio implantando programas escolares, con acceso a la mayoría de centros educativos del territorio nacional, invita a las marcas a que diseñen y creen contenidos didácticos aprovechando sus conocimientos en diferentes materias y como parte de sus programas de RSC, para trasladar y ayudar con estos contenidos a los alumnos de colegios e institutos. Esto no solo ayuda a reunir una audiencia joven que más adelante serán los adultos del futuro, sino que también dinamiza los procesos de enseñanza con miras a una modernización de la educación. Los interesados solo deben ingresar a la página web de Mailmark y solicitar más información sobre el servicio que deseen contratar.



