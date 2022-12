BeGas lanza su nuevo motor de 4 cilindros de inyección líquida Euro VI E Comunicae

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 12:37 h (CET) Los nuevos B430LG, fabricados por BeGas, son la primera familia de motores Euro VI E alimentada por gas licuado (GLP o bioGLP) desde el tanque inyector Cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se remitirá a las Cortes para su tramitación y aprobación en 2023. Tras el visto bueno en segunda lectura, el texto inicia la tramitación parlamentaria para su aprobación y entrada en vigor a lo largo del año que viene. Esta nueva normativa apuesta por la innovación a la hora de fomentar un transporte más limpio, estrategia compartida por BeGas, pionera en el desarrollo de motores 100% sostenibles propulsados por autogás (GLP) y BioAutogás (bioGLP) para vehículos urbanos pesados, y en la que se incluye el lanzamiento de los nuevos motores de cuatro cilindros de inyección líquida Euro VI E.

El B430LG es un motor fabricado por BeGas y propulsado por autogás (GLP) y BioAutogás. Con un mantenimiento y vida útil muy similar a los motores diésel, proporciona, además, una alta fiabilidad debido a la calidad de los materiales y componentes utilizados para su fabricación, así mismo, la inyección líquida asegura la optimización de cada ciclo.

Así, según los datos obtenidos bajo Real Drive Emissions Test (RDE Test), el uso de estos motores reduce los estándares de emisión un 92% en niveles de número de partículas (PN), un 93% en niveles de partículas (PM10), un 90% en niveles de óxidos de nitrógeno (NOx), un 70% en los niveles de hidrocarburos (HC) y un 65% en niveles de monóxido de carbono (CO).

Otro beneficio de la tecnología de combustión de esta familia de motores es que emplea un sistema de postratamiento con catalizador de cuatro vías (Four-Way Catalyst, FWC), que ofrece un desempeño uniforme en el control de emisiones, no requiere mantenimiento y puede montarse vertical u horizontalmente en el vehículo. Además, el B430LG no necesita un postratamiento activo de reducción catalítica selectiva (Selective Catalytic Reducction, SCR). Tampoco es necesario el uso de AdBlue ni regeneración forzada del filtro de partículas.

Asimismo, el sistema de inyección líquida PFI (Por Fuel Injecion) proporciona un control absoluto del combustible desde el depósito a la punta del inyector, obteniendo una mezcla homogénea de oxígeno/gas dentro del cilindro y un bajo consumo de combustible. También ayuda a la atomización del combustible en la admisión, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de los gases contaminantes y aumenta la eficiencia del motor.

Con este nuevo lanzamiento, BeGas continúa posicionándose como una de las principales opciones para la descarbonización de los vehículos urbanos pesados, ofreciendo tanto a las administraciones públicas como a las empresas de transporte una alternativa sostenible a precio económico.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas LACUNZA lanza PARIS, un nuevo concepto de estufas de leña BeGas lanza su nuevo motor de 4 cilindros de inyección líquida Euro VI E Fersay alcanza los 66 puntos de venta, suma seis corners a su red, e incorpora nuevos servicios Rehabilitación energética: ahora o nunca Más de la mitad de los directivos y directivas españoles contratarán personal durante 2023