​Camino al Master Final: así llegan los chicos a la última actuación de la temporada Pádel: pequeño análisis sobre sensaciones y resultados que el cuadro masculino ha ido acumulando esta temporada Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 10:42 h (CET)

Si hace unas jornadas os analizábamos a las diferentes parejas del cuadro femenino gracias a nuestra compañera Mónica Montes de La Víbora del Pádel, ahora es el turno de los chicos. Queremos saber qué nos va a deparar Barcelona y el Palau Sant Jordi a partir de este próximo jueves.



Como ya os anunciamos, los duelos en el cuadro masculino serán los siguientes:

Ale Galán - Juan Lebrón vs. Franco Stupaczuk - Pablo Lima

Álex Ruiz - 'Momo' González vs. Fernando Belasteguín - Arturo Coello

Juan Tello - Paquito Navarro vs. Maxi Sánchez - 'Lucho' Capra

Fede Chingotto - Martín Di Nenno vs. 'Sanyo' Gutiérrez - Agustín Tapia

Para saber un poco más de sus sensaciones y de los resultados que han ido acumulando esta temporada, os dejamos con un pequeño análisis.

Ale Galán / Juan Lebrón Los dominadores absolutos del año. Al contrario que ocurre en el cuadro femenino, aquí los líderes de la clasificación tienen atado, pase lo que pase, el nº1. Han vuelto a ser una pareja rocosa, que sabe adaptarse a múltiples pistas, a los rivales y que siempre va un paso más allá. Cuando están con viento a favor son imparables y salvo momentos puntuales de la temporada y en algún partido, su regularidad ha sido absoluta.

Franco Stupaczuk / Pablo Lima El argentino y el brasileño, con Carlos Pozzoni en el barco, han conseguido levantar hasta cuatro títulos tras unirse pcoo antes de mitad de temporada. Lima es la defensa total y el pelear por cada pelota sin negociar nunca el esfuerzo, tirándose incluso de cabeza si hace falta mientras que Stupa, si está a su mejor nivel, es un jugador inconmensurable que puede destrozar a los rivales con sus tiros en suspensión, recuperaciones y boals a la reja. Una pareja que quizá no llega en su mejor momento pero que siempre es un peligro.

Álex Ruiz / 'Momo' González Tras unir su DNI malagueño, esta pareja ha tenido actuaciones formidables unidas también a eliminaciones antes de tiempo. La potencia de Ruiz y su cobertura de espacios se une a la fantasía de 'Momo' y a sus golpes increíbles capaces de desatascar cualquier partido. Llevan desde el mes de abril juntos cuando Álex y Franco Stupaczuk decidieron separarse, formando una pareja cada vez más sólida que ha conseguido dos finales y cuatro semis, aunque sin tocar metal.

Fernando Belasteguín / Arturo Coello El más veterano de la competición, Fernando Belasteguín, junto a uno de los más jóvenes, Arturo Coello. Ya han anunciado que no continuarán juntos en 2023, pero durante todo este año no solo han superado las lesiones y lo cargado del calendario, sino que han levantado unos cuantos títulos, tanto en WPT como en Premier, algo que se le resistía al 'Boss'. Juegan casi de memoria, compiten como los que más y han logrado hacerles frente a los nº1 en más de una ocasión.

Juan Tello / Paquito Navarro A pesar de los lógicos problemas iniciales de Pquqito Navarro jugando en el drive, el binomio hispanoargentino se ha demostrado a sí mismo y a la afición que puede hacerlo muy bien. Garra, ambición y temperamento, además de carácter ganador son sus señas de identidad. Una dupla que ha empezado hace muy poco pero que ha dado buenos resultados, un soplo de aire fresco para ambos jugadores que aúnan potencia y mucho esfuerzo colectivo para ganar un buen número de puntos.

Maxi Sánchez / 'Lucho' Capra Un equipo de demasiados altibajos y rendimiento intermitente a pesar de aunar una gran defensa colectiva y bastante capacidad de juego aéreo. Consiguieron llegar a la final en el Danish Padel Open, su mejor registro este año, pero luego navegaron en medio de la incertidumbre para terminar colándose in extremis en el torneo de Maestros. Las condiciones de Barcelona quizá no sean las más adecuadas para su estilo pero sacarán su garra y pelearán hasta la última bola.

Fede Chingotto / Martín Di Nenno Pareja de circunstancias para el torneo, los más bajitos y aparentemente por ello con menor capacidad de juego por alto pero que en defensa serán un seguro de vida, pues costará mucho hacerles un punto. Faltará por saber, igualmente, cuál de los dos elige pasarse al revés, pues ambos actúan en el drive, pero al menos han tenido una semana de preparación para poder ajustarse tácticamente de la mejor manera posible.

Martín Di Nenno ha conseguido dos títulos este año junto a Paquito Navarro (Vigo Open y Santander Open), para depsués separarse en meio de un emotivo homenaje de la grada y formar al lado de 'Coki' Nieto, con quien ha rendido de menos a más terminando a un gran nivel. Chingotto, por su parte, decía adiós con mucha pena a su inseparable Juan Tello tras no haber obtenido ese título que tanto se les ha resistido y jugar al lado de Javi Garrido.

'Sanyo' Gutiérrez / Agustín Tapia Los que más batalla han plantado a los nº1 junto con Bela y Coello. En el caso de los argentinos empezaron muy bien el año pero después atravesaron por un pequeño bache que les llevó a crear dudas y a volverse antes de tiempo de los torneos, algo a lo que sumaron que en los primeros compases de Premier Padel no disputaron un solo partido. 'Sanyo' es magia, a raudales, y Tapia si se conecta puede hacer saltar por los aires cualquier lógica imperante. Una dupla que se despedirá en Barcelona para unirse a nuevos compañeros y que, por lo tanto, querrá acabar en lo más alto. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

