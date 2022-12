​Algunas tendencias de peluquería para estas navidades 2022 Mucho recogido, mucho flequillo y, si nos atrevemos, los colores fantasía no quedan nada mal Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 10:17 h (CET)

1/ Recogidos. El salón Ismael De Felipe (Calle Padilla, 74. Madrid) opta claramente por ellos de cara a estas fiestas: “No hay nada más sofisticado de cara a las fechas que vienen que un cabello recogido, sobre todo si son bajos con la raya al medio y ligeramente ondulados o desestructurados, pero también con trenzados para un look más juvenil y divertido” – nos cuenta el propio De Felipe, que incluye como propuesta los recogidos altos y voluminosos tipo años 60: “O las melenas noventeras con volumen muy vaporosas, recuperando el marcado de rulos, todos con un punto en común: la textura messy aspecto descuidado que les da mucha naturalidad”.



2/ Peinados. No es fácil acertar con los looks de fiesta por Navidad o Fin de Año. En David Künzle apuestan por un corte a medida con una buena distribución de los volúmenes a través de las capas, teniendo en cuenta la forma de la cara, la densidad y cantidad de cabello. Una vez hecho el corte, los peinados que recomiendan son los siguientes: “Para medias y melenas largas, aconsejo ondas hechas con tenacilla o plancha y dependiendo del vestido y evento, se puede dejar bien pulido o deshechas con cuidado, ya que desde mi punto de vista dan un aspecto más juvenil, natural y aportan también glamour. También recomiendo llevar el pelo liso con raya en medio, mucha laca hasta el nacimiento y luego suelto, además de algún recogido bajo con raya también en el medio, o con flequillo o recogido alto tipo bun, peinados a los que añadir esa noche tanto diademas como horquillas y pinzas con brillos, al igual que accesorios que lleven algo de plumas”.



3/ Flequillos. David Lesur, director de formación de los salones David Künzle apuesta en caso de optar por un flequillo más bien largo, que sea por debajo de las cejas, ya que así permiten looks más versátiles, tipo cortina o bien a un lado: “También flequillos desfilados con navaja o con mucho espesor. Si tienes el pelo largo y te animas a cambiar, pero no demasiado, córtate el largo a la altura de la clavícula y dependiendo de la cantidad y textura de tu cabello, puedes jugar con los volúmenes y las capas y un desfilado en el contorno. Si tu pelo es fino, te aconsejo una base cuadrada o capas largas para no perder el espesor en la base, pero con el contorno desfilado” – asegura Lesur.

4/ Color. En cuanto al color, una tendencia son los colores de fantasía: "En esta época del año, llena de fiestas y encuentros con amigos, atrévete con tonalidades como el rosa, el azul claro u oscuro, o el verde en tu servicio de coloración y matiz. Para ello, se debe decolorar el cabello, por ejemplo con cualquiera de la técnica de mechas para ir haciéndolo de manera gradual, matizando después con alguno de esos colores"– nos cuentan desdeDavid Künzle.

