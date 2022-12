Ventajas y desventajas de la publicación tradicional y la autopublicación

La edición tradicional está rodeada de muchos mitos y leyendas. Hay quien cree que desde el mismo momento en que una editorial dice “quiero publicar tu libro”, ya ha cumplido su sueño de ser escritor. Ellos se encargarán de todo, lo harán todo bien, y su libro triunfará. Lamentablemente, esto no suele ser así.

En primer lugar, muchas editoriales que dicen ser tradicionales no lo son, y realizan autopublicaciones encubiertas: obligan al autor, de una manera más o menos clara, a comprar un número de ejemplares, con los que se financia la edición.

En esta misma línea, hay editoriales tradicionales que no obligan al autor a comprar ejemplares, pero que confían en que el autor por sí mismo, y a través de su pequeño círculo de familiares, amigos y contactos, genere las suficientes ventas. Estas editoriales se caracterizan por hacer ediciones baratas, dedicándoles el mínimo tiempo y esfuerzo, para que con unos pocos ejemplares quede amortizado el trabajo y puedan pasar al siguiente. El autor no va a tener que invertir de su bolsillo, pero va a ver su trabajo de años convertido en un libro sin personalidad, con una portada que no va a ser de su agrado, con un trabajo mínimo de edición que ninguna librería va a querer tener en sus estanterías, que la editorial no va a hacer ningún esfuerzo por promocionar y que deja al autor sin ninguna posibilidad de gestionar su libro, ya que no tiene los derechos sobre él y cualquier inversión que haga, beneficiará casi exclusivamente a la editorial.

Y, en tercer lugar, están las auténticas editoriales tradicionales, que trabajan bien y cumplen con lo que prometen, que tienen años de experiencia y que saben sacarle partido a una obra de calidad, haciendo un buen trabajo y que dejan al autor, en el mejor de los casos, el 10% de los beneficios.

Frente a estos tres casos, la autopublicación exclusiva que realizan en Libros y Literatura tiene claras ventajas. En primer lugar, las condiciones del contrato se explican de forma totalmente transparente. El autor conoce lo que invierte, y obtiene el 100% de los beneficios. Además, Libros y Literatura trabaja con el máximo estándar de calidad editorial que existe actualmente en España, realizando maquetaciones y portadas de lujo, triple corrección con ausencia de errores garantizada por contrato, y un trabajo codo a codo con cada autor en todo el proceso de edición. Además, realiza campañas de promoción de libros en redes sociales y cuenta con presencia real en librerías físicas, lo que fomenta las ventas más allá de las que el autor pueda generar por sí mismo.

Por ello, a la hora de escoger con qué editorial se quiere publicar un manuscrito, es importante realizar un estudio previo de sus anteriores publicaciones y, en lo posible, buscar opiniones sobre su trabajo. De esta manera, se estará 100% seguro de la opción escogida.