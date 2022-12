El Eibar alcanza el liderato en Ipurúa con medio gol olímpico de Matheus Pereira Los de Gaizka Garitano siguen invictos a domicilio Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de diciembre de 2022, 12:55 h (CET)

Con la idea de sellar el billete directo hacia el ascenso. Así llegará el Eibar al ecuador de la temporada tras marcarse una semana redonda, habiendo firmado tres victorias consecutivas que lo sitúan en lo más alto de la tabla clasificatoria. La última de ellas, después de haber superado en días previos al Huesca y al Burgos, se cerró el pasado domingo contra el Oviedo en Ipurúa. Un golde Peru Nolaskoain bajo los palos, aprovechando un saque de esquina directo botado por Matheus, puso el 1-0 definitivo en el marcador.

Los de Gaizka Garitano, que siguen invictos a domicilio, se toparon con un rival que llevaba cinco fechas sin conocer la derrota y que durante los primeros minutos del encuentro supo plantarles cara a base de tener la pelota. La insistencia guipuzcoana acabó desinflando a los carbayones para sumar otros tres puntos ante los más de cinco mil aficionados que se dieron cita en el estadio. No hubo error en los pronósticos de las casas de apuestas nuevas, donde el favorito para salir victorioso fue siempre el conjunto azulgrana.

Saltó el Eibar al césped con el dibujo más que retocado, con hasta media docena de novedades con respecto a la jornada anterior. Incorporaciones en la línea defensiva, como la del lateral izquierdo Imanol, o en el ataque, con Blanco Leschuk funcionando como ariete, pusieron de manifiesto que nadie tiene asegurada la titularidad en este equipo. Para sorpresa de todos, fue precisamente en la parcela atacante donde Vadillo volvió a salir de inicio en detrimento de Stoichkov. Más conservador se mostró en cambio Álvaro Cervera, optando porsacar un once casi idéntico al que ya le diera el empate frente a Las Palmas.

De tú a tú en acciones aisladas

Estuvo prometedor el Oviedo en el arranque, sin complejos y con el entusiasmo que siempre aporta un larga racha de partidos sin perder. Los azulones tomaron la iniciativa gobernados por la consigna de la circulación, amasando el choque en el centro del campo y tocando y tocando hasta ser incluso superiores a la hora de proponer el juego. Más incisivos, eso sí, fueron los locales, que sin necesidad de trenzar tanto en labores de ataque ofrecieron mucha más verticalidad y sensación de peligro frente a la portería defendida por Braat.



Bajo esta dinámica apareció en el minuto siete la primera ocasión armera, a través de una buena combinación entre Vadillo e Imanol por el carril izquierdo.La jugada permitió al extremo llegar hasta la línea de fondo y dejar un centro atrás para que Javi Muñoz rematara a placer, sin oposición, desde la media luna. El disparo se marchó por encima del travesaño, logrando levantar del asiento a la enfervorecida hinchada local. No tardó en responder el Oviedo, que al cumplirse el primer cuarto de hora vio cómo Marcelo Flores recortaba a Correa dentro del área guipuzcoana y metía un pase final, casi en línea de gol, que no encontró rematador alguno y que acertó a despejar la zaga visitante.

Ya en el treinta y uno, después de un tramo de fútbol bastante rácano, apareció la magia -sin recompensa- de la dupla formada por Hugo Rama y Sergi Enrich. El centrocampista carbayón se inventó un pase de cuchara para su compañero de equipo, que controló el balón con el pecho y supo fabricarse una preciosa chilena contra Luca Zidane, anulada finalmente por fuera de juego. Los de Cervera reclamaron la intervención del VAR, pero no hubo suerte al respecto.

Fue a partir de entonces cuando el duelo volvió a cobrar la intensidad del inicio. Pudo verse por ejemplo en la pasión de Vadillo, muy presente en la zona de tres cuartos, participativo, con casi una treintena de pases acertados. Su implicación fue tal, que incluso recibió una tarjeta amarilla por simular un penalti. Se agitó el encuentro y regresó el Eibar más vertical, abriendo por bandas y colgando balones sin descanso. Así construyó el conjunto armero la más clara hasta ese momento, con Rober llegando en profundidad y poniendo la bola en el interior del área pequeña para que Blanco Leschuk la enganchara sutilmente de tacón. Estuvo atento Braat, cuyo despeje con la zurda evitó la apertura del electrónico.

El cuadro dirigido por Garitano comenzó a hacerse más y más grande sobre el terreno de juego, especialmente por el costado de Vadillo, que seguía rompiendo líneas y provocando transiciones rápidas en busca del gol. Suyo fue el pase de espuela que dejó a Imanol solo dentro del área en el suspiro final de la primera parte. Lástima que la dejada de este último se topase con la anticipación de Luismi, que desarticuló por completo el remate que ya estaba preparando Rahmani.

Un cierre olímpico

El segundo periodo trajo consigo otro acelerón más del Eibar. Los de Ipurúaconsiguieron encerrar al rival en su propio campo, acosándolo ininterrumpidamente con un dibujo mucho más adelantado y asumiendo al mismo tiempo el riesgo de recibir alguna contra peligrosa. Por su parte, se sintieron cómodos los ovetenses en este rol defensivo, siempre a la espera de un contragolpe efectivo que pudiera sorprender a la zaga azulgrana.

La fórmula casi le dio resultado a los azulones: Jimmy recuperó la pelota en el mediocampo y la puso para Bastón, cuyo derechazo dentro del área fue desviado por el lateral Abel Bretones. El rechace cayó a los pies de Rama, que logró zafarse de un defensor y buscar la puerta de Zidane con un tiro demasiado cruzado que acabó perdiéndose por la línea de fondo.

Con los de Cervera completamente replegados, Garitano vio el escenario perfecto para meter un punto más de dinamita arriba. El técnico vizcaíno apostó por dar entrada a Stoichkov y a Corpas, además de a Peru Nolaskoain y su capacidad para controlar el juego en zonas sensibles. El triple cambio surtió efecto, sirvió para sumar llegadas y romper la poca resistencia que ya tenían los asturianos.



El gol estaba al caer. Avisó Matheus en el sesenta y siete con un saque de esquina directo que obligó al meta francés a meter las manos para impedir la diana olímpica. En el siguiente córner, el ocho azulgrana volvió a dirigir la pelota entre los tres palos. Allí apareció esta vez Nolaskoain para empujarla como pudo, anticipándose a Braat por cuestión de centímetros. El 1-0 subió al marcador. Aunque hubo respuesta carbayona en los veinte minutos restantes, la contención local ahogó todo indicio de igualada. El Eibar es líder y aventaja con un punto a Las Palmas y el Levante, sus perseguidores directos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Eibar alcanza el liderato en Ipurúa con medio gol olímpico de Matheus Pereira Los de Gaizka Garitano siguen invictos a domicilio Israel González: "La interpretación del reglamento tiene parte de culpa de que no haya desequilibrio" El técnico español del ALBA Berlín es el protagonista de la nueva entrega de ‘The Coaching Experience’, el espacio de entrevistas sobre baloncesto dirigido por Piti Hurtado "Mi objetivo es mejorar en la concentración en carrera y la táctica" ​Vojtěch Řepa, el ciclista checo del Equipo Kern Pharma, repasa en esta entrevista un 2022 en el que ha encontrado continuidad ​Torneo de Balonmano Inclusivo organizado por Balonmano Mislata Valiosa iniciativa que persigue la integración de personas con diversidad funcional a través del deporte Aspar, Crivillé, Pedrosa y Lorenzo: la experiencia de las leyendas del motociclismo en "Cuatro tiempos" La serie de DAZN, de cuatro episodios, ofrecerá una nueva entrega cada miércoles hasta el 28 de diciembre