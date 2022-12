Glenmorangie, el auténtico sabor escocés

Tomar whisky es parte de la cultura escocesa en la que, detrás de cada trago, hay siglos de historia concentrados en un vaso. Una marca fiel a este legado es Glenmorangie, fundada en 1843 por William Matheson, y que es en la actualidad una de las destilerías más grandes de Escocia.

Glenmorangie es una factoría dedicada a la elaboración de Whisky que se ha mantenido fiel a sus ideales con el paso del tiempo. Se trata de una destilería que ha sabido cuidar hasta el más mínimo detalle no sólo el proceso de la fermentación de la malta, sino también el seguimiento de las cosechas de los campos de cebada y de trigo. De este modo, unen a la perfección naturaleza y ciencia, elaborando el licor más vendido en toda Escocia. En Campoluz Enoteca, tienda online de vinos, se presentan las siguientes variedades de este inigualable whisky escocés.

Glenmorangie Original

Toda la autenticidad de esta destilería se recoge es su Whisky original, que representa la elegancia de la tradición, con toques florales, y es el punto de partida de todas las demás variedades Glenmorangie. Este whisky single malt ha sido envejecido durante 10 años, en barricas de roble americano blanco. El resultado es un perfecto equilibrio donde se aprecia un ligero deje ahumado de la vainilla. En boca, se percibe una sutil mezcla entre miel y almendras.

The Quinta Ruban 14 años

Glenmorangie The Quinta Ruban es un whisky que se madura en barricas de roble blanco americano durante 10 años y, después, se refina 4 años en barricas de Oporto. Con este proceso se consigue un espíritu voluptuoso, fruto de esta maduración tan compleja le otorga al licor una textura aterciopelada. Su aroma es una mezcla de naranja, chocolate y menta.

Glenmorangie Signet

Se trata del resultado de la experiencia y la experimentación. Glenmorangie Signet es un whisky extraño y exclusivo, una fusión de elementos únicos y raros, elaborado con un tipo especial de cebada. Su maduración también se lleva a cabo en barriles especiales que le otorgan un sabor exclusivo.

Sus aromas son de café expreso, ciruela, jerez, pastel de chocolate amargo y té de menta, al que se le suma un ligero toque a canela y cáscara de naranja. En boca desata una explosión de especias, con un final cítrico y fresco. Se trata del whisky más añejo de la casa, destilado hace más de treinta años en una selección de las mejores barricas del mundo.

Glenmorangie The Lasanta

Glenmorangie The Lasanta se elabora en el norte de Escocia y cuenta con un proceso de maduración mixto de 10 años en barricas de roble blanco americano, para posteriormente refinarse durante 2 años en barricas de Oloroso de Jerez. De color dorado, evoca un aroma intenso a uvas pasas cubiertas de chocolate, frutos secos, vainilla, canela, con toques de miel y caramelo. En boca es suave y cremoso, pero cuenta con un final muy largo, dulce y afrutado, con una suave nota de madera al final.

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1996 Estuchado

El regalo ideal para los amantes del whisky escocés, se presenta en un elegante estuche. Este whisky de malta ha sido envejecido durante 23 años, en barricas cuidadosamente seleccionadas a mano por los propios fabricantes de whisky en las montañas Ozark de Missouri, y es un auténtico placer para el paladar. Solo se utiliza el mejor roble blanco americano para conseguir la extrema cremosidad que lo caracteriza. Posteriormente, el roble se seca al aire, con especificaciones exactas, sazonando el licor con el bourbon más selecto. En 1996.

De edición limitada, es un auténtico whisky de lujo. Presenta un magnífico color, dorado brillante. En nariz, se presenta con toques de rosas, claveles, geranios, jazmín, muy fresco y floral, con una curiosa nota de cilantro y vainilla.

En boca ofrece una sensación cítrica y picante, con una explosión de frutas, como las naranjas y los limones, suavizadas con la vainilla y el dulzor del caramelo. Se aprecian sabores suaves a especias como el jengibre y el chili dulce, y sutiles notas de roble.



Con esta pequeña selección de variedades de Glenmorangie, el lector puede hacerse una idea de la calidad de los whiskies que presenta esta compañía de larga tradición. X by Glenmorangie o Glenmorangie a tale of the forest también están disponibles en campoluzenoteca.com.