Regalar experiencias gastronómicas, la cena clandestina

lunes, 12 de diciembre de 2022, 17:26 h (CET)

Ya están aquí las navidades y, como cada año, toca comprar los regalos de Navidad para los seres queridos. Tarea, a veces, difícil, ya que todos tienen de todo. Por ello, quizás es mejor dejar las cosas materiales a un lado y pensar en regalar experiencias gastronómicas. Si, además, se es de los que busca un regalo original, seguro que interesa la cena clandestina de Gastroshows.

Se trata de una cena que tiene lugar en un espacio gastronómico secreto de Barcelona ciudad. Se puede pensar, ¿cómo se descubre? A través de unas pistas que se envían al mail unos días antes de la cena. Increíble, pero cierto. Se deberán resolver enigmas y encontrar el sitio donde se va a cenar. Aseguran que se trata de un juego fácil, pensado para pasarlo bien y compartirlo con quien cada uno quiera. Y lo mejor de todo no es eso, es la parte gastronómica que se disfruta en el espacio. Un menú degustación de 11 platos, maridado con 4 vinos y 1 cava. Y para acabar gintonics. Durante la cena hay más sorpresas, pero, lógicamente, no se pueden desvelar. Hay que vivirlas. Cada cena es solo para 18 personas, de martes a sábado, de 20 h a 23 h.

Otra de las ventajas de esta experiencia es que se puede adquirir de forma rápida y sencilla en formato de bono regalo. Con tan solo unos clics se puede conseguir la tarjeta regalo y entregarla al destinatario por mail o en mano (caducidad de 6 meses). Una vez abierto el regalo, podrán canjearlo escogiendo la fecha en la que quieran disfrutar de la experiencia y unos días antes de esa fecha empezarán las pistas.

Cada vez son más lo que deciden regalar experiencias gastronómicas como la cena clandestina de Gastroshows, y algunos hasta repiten. Solo hace falta leer alguna de las opiniones de los usuarios que han estado para asegurarse de que se trata de un regalo original para estas navidades. Si se tienen dudas o preguntas, se puede contactar con ellos a través de su página web, desde donde atenderán encantados. Estas navidades es mejor no regalar cosas, sino experiencias que contar.



