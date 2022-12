El enigmático vino Tvccibel Emprendedores de Hoy

El coleccionismo de vinos de alto standing tiene un mercado creciente no solo en España, sino en diferentes lugares de Europa y el mundo. Hay varias razones que explican el fenómeno, como el deseo de exclusividad y de poseer artículos raros y escasos. Para algunos, los vinos son también una buena inversión.

En España, una marca que ha venido triunfando como bebida de coleccionismo es Tuccibel. Con un catálogo de alta gama, la marca ha conquistado los gustos de los paladares más exigentes. Después de posicionarse entre los mejores, ahora viene con su nuevo producto: el enigmático vino Tuccibel Roble.

Un nuevo producto con la misma exclusividad de siempre La firma Tuccibel ha tenido un 2022 muy positivo. Con un profundo apego a la exclusividad y enfocada en el alto standing, la firma ha vendido todos los artículos de coleccionismo que lanzaron: 54 botellas de Tuccibel Reserva y 250 botellas de Tuccibel Crianza.

Un importante impulso para la marca ha sido que su vino Tuccibel Reserva esté reconocido entre los mejores de España. Esto impulsó sus ventas e hizo que las botellas de su crianza se agotaran entre los fanáticos del coleccionismo. Ahora es el turno del enigmático vino Tuccibel Roble, del cual lanzarán solo 9.000 unidades anuales.

Elegante, sofisticado y prominente La empresa describe el vino Tuccibel Roble como un producto elegante y prominente, cuidadosamente seleccionado. El contenido de estas exclusivas botellas proviene de prestigiosas cooperativas de la ribera del Duero. La excelencia del producto no es casual, ya que la bodega sigue un riguroso proceso de producción.

La uva usada en los vinos Tuccibel procede de viñedos privados que datan de 1907. Se trata de una uva cultivada en vaso y que ha sido recogida a mano. Tras una meticulosa selección, solo los racimos más puros y de mayor calidad son empleados como materia prima. Según la firma, eso explica el reducido número de botellas disponibles.

El enigmático vino Tuccibel se caracteriza por su color rojo picota intenso con matices morados. Al olfato, estos vinos presentan una armoniosa variedad de elementos, que se asocian con los aromas de los frutos rojos y negros, la vainilla y el tabaco. Una diversidad que permanece también en el gusto, donde se saborean, por ejemplo, el chocolate y los tostados.

Tierra de magia y pureza Las uvas utilizadas en los vinos Tuccibel vienen de tierras que la firma describe como mágicas y puras. Se caracterizan por ser zonas calizas, donde se desarrollan cultivos verdaderamente orgánicos. En ellos no interviene la acción de tratamientos químicos. Explican que la fertilización se realiza con procedimientos herbicidas y antiplagas.

Los coleccionistas y sibaritas interesados en adquirir un ejemplar del enigmático vino Tuccibel Roble aún van a tener que esperar. Dentro de unos meses resolverán el misterio de qué 9 establecimientos de Madrid estarán autorizados para su venta. Y, entonces, solo los más atentos podrán hacerse con alguno de los 9.000 ejemplares de esta última cosecha.



