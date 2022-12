La realidad de los profesionales y usuarios que tiene registrados Servi Line Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las dudas de los usuarios de aplicaciones móviles es la efectividad o la calidad de los servicios y productos que ofrecen, debido a la información poco fiable que presentan algunas de estas herramientas que solo buscan captar descargas.

Para el equipo de Bobili-Bobili Solutions, desarrolladores de la app Servi Line no solo hace falta contar con un certificado de seguridad. Es indispensable que la plataforma vigile la calidad de sus profesionales. Mejor aún, que verifique la autenticidad de cada uno de ellos para poder confiarles el prestigio de esta marca en ascenso.

Importancia de la veracidad de los datos Bobili-Bobili Solutions es una compañía española que se ha especializado en el desarrollo de proyectos audiovisuales y tecnológicos. Su último gran acierto ha sido la aplicación movil Servi Line, una plataforma que funciona como pasarela para ofrecer servicios en más de 500 especialidades. Eso hace posible que el usuario pueda tener todos los profesionales a su alcance bajo un solo ícono en la pantalla de su móvil.

Sostienen que uno de los desafíos más grandes de la app es la de garantizar un buen nivel de seguridad en los servicios que ofrecen. Por ello, es indispensable el proceso de verificación que hacen con los datos que introducen los usuarios profesionales para prestar sus servicios. Advierten que parte de la información de los oferentes puede ser personal.

Los portavoces de la empresa tecnológica dueña de Servi Line dicen que desde un principio han tenido la seguridad como una de las prioridades. Gracias a eso, la app ha podido consolidarse dentro del mercado español. La plataforma Google Play la ha colocado dos meses consecutivos en el primer lugar por su efectividad y facilidad de uso.

Las condiciones de uso Una de las claves para ofrecer seguridad a los usuarios particulares y profesionales son las condiciones de uso determinadas por Bobili-Bobili Solutions. Dentro de las normas el profesional se obliga ante la web/app a responder por los daños, perjuicios y otras consecuencias del incumplimiento de los servicios. Esto representa una importante garantía para los particulares.

Otros aspectos de la normativa exigen a los usuarios profesionales no tener antecedentes que prohíban el ejercicio de su profesión. También está terminantemente prohibido usar perfiles con datos falsos. Toda la información debe ser precisa y actualizada y la titularidad de la cuenta es en primera persona. Es decir, que no pueden abrirse cuentas a nombre de terceros.

Los desarrolladores de la aplicación dicen que uno de los objetivos de esta app de profesionales es que sea lo más abierta e inclusiva posible. Sin embargo, al mismo tiempo deben cumplir con el reto de que sea también una herramienta segura para los clientes y los proveedores de servicios.



