Nutracéutico Lipok®ha destacado en París Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Producto de los procesos de investigación, desarrollo e innovación de la empresa Bioksan, en España, el complemento alimenticio Lipok® ha destacado durante la presentación de su póster científico en la 2ª International Conference Nutraceuticals and Food Science, realizado del 17 al 18 de noviembre, en París.

El nutracéutico, elaborado en España, a base de ingredientes 100 % naturales como levadura roja de arroz, berberina y coenzima Q10 ayuda a controlar el colesterol de forma natural. Su eficacia ha vuelto a ser comprobada en un nuevo ensayo clínico, cuyos resultados serán publicados próximamente.

Reconocimiento mundial La segunda edición del encuentro internacional fue la ventana para mostrar al mundo los beneficios de Lipok®. Con el lema “Descubriendo los tesoros naturales en Nutraceuticals and Food Science” la conferencia permitió a Bioksan exponer este nutracéutico y los últimos hallazgos científicos sobre el mismo.

Médicos, investigadores, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, dietistas y demás profesionales de la salud de todo el mundo intercambiaron sus conocimientos sobre el potencial de los alimentos para garantizar la salud plena. Además, la gran aceptación de Lipok® como regulador del LDL o “colesterol malo” estuvo impulsada por la presentación de un estudio observacional prospectivo, multicéntrico, liderado por el cardiólogo Santiago de Dios, adscrito al Hospital La Zarzuela (Madrid).

En la página web de Bioksan, los interesados en este producto pueden adquirirlo y conocer mejor toda la gama de nutracéuticos de la firma investigadora para tratar diversas patologías con suplementos alimenticios seguros para el consumo y de máxima calidad.

Principios activos y gestión ecoeficiente En presentación de cápsulas, Lipok® es un complemento alimenticio libre de gluten y lactosa. La levadura roja de arroz (Monascus purpureus) aporta monacolinas, encargadas inhibir la síntesis del colesterol en el hígado. Otro de los componentes del nutracéutico que triunfó en la 2ª International Conference Nutraceuticals and Food Science es la berberina, proveniente de las bayas de Bérberis Aristata. Asimismo, su uso es muy conocido para estabilizar los niveles de glucosa y colesterol y la coenzima Q10 sella esta combinación sanadora con su poder para producir energía y su efecto antioxidante.

La presencia de Lipok® en París también permitió mostrar al mundo la gestión ecoeficiente de sus operaciones. Esto se evidencia con el embalaje sostenible y compostable, la eficiencia energética en los procesos de producción, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible y muchas más acciones respetuosas con la naturaleza.

Entre las recomendaciones de la casa matriz se encuentran: tomar una sola dosis diaria y no estar bajo el tratamiento de fármacos para bajar el colesterol. Además, no se debe consumir durante el embarazo o la lactancia.

En conclusión, Bioksan continúa contribuyendo a mejorar la salud de las personas a través de productos naturales alternativos, sin aditivos y mediante un proceso que destaca por su rigurosidad científica, avalado internacionalmente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.