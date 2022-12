Libros de humor que demuestran que la edad no tiene límites y la amistad tampoco, en Entre Libros Editorial Emprendedores de Hoy

Los libros de humor son lecturas que sirven tanto para reírse como para reflexionar sobre algunas cuestiones propias de la vida cotidiana, a partir de los mensajes que transmiten al lector.

Una editorial especializada en dicho género es Entre Libros Editorial, un grupo que apuesta por los autores a los que les apasiona escribir. Esta editorial cuenta con una dilatada experiencia en el sector, al tiempo que destaca por su extraordinario concepto de atención al cliente.

En ese panorama, la compañía se prepara para presentar Las Abuelas del Canuto en el mes de diciembre. Se trata de una historia de humor independiente, que refleja la relación de amistad que tienen cuatro mujeres adultas, a través de diversas acciones que demuestran el valor de dicha relación afectiva.

Entre Libros Editorial y su apuesta por el género literario del humor Los especialistas en el género literario de humor sostienen que los libros de dicho estilo se valoran con el paso del tiempo.

En esa línea, la editorial Entre Libros lanzará al mercado Las Abuelas del Canuto, para que esté disponible en navidades. La historia, que llega de la mano de Cristina Fernández, se basa en la vida de cuatro mujeres maduras, Julia, Quimeta, Pepi y Elena. Un problema de esta última hace que las demás tomen cartas en el asunto y realicen diversas acciones para superar la situación, dejando en claro los verdaderos valores de la amistad.

Este grupo de amigas harán todo lo posible para ayudarse entre ellas, ya que por una amistad no hay barreras y se está dispuesto a hacer cualquier cosa. En ese sentido, tal como deja entrever la sinopsis, si hace falta, se cruzarán ríos, montañas, e incluso, se hará un poco de jardinería.

Las obras de Cristina Fernández La autora de Las Abuelas del Canuto no solo está abocada al género literario de humor, sino también a otras temáticas que ha ido abordando en profundidad a lo largo de su carrera.

En el plano romántico cuenta con la historia Un paraguas en primavera. La misma se basa en las vidas de una enfermera y un empresario, que se cruzan por esas cosas que tiene el destino, para vivir una experiencia amorosa.

Por otra parte, la escritora catalana ha destacado en el ambiente por Átame, una trilogía romántica-erótica que ha alcanzado grandes críticas entre los lectores del género.

Ahora, a través del humor y con el respaldo de una editorial que apuesta por el crecimiento permanente de los escritores, Cristina Fernández continúa impulsado su carrera en el ámbito, donde ya puede ser considerada como una referente.



