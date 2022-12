DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece una nueva entrevista con Cesc Fàbregas. Bajo el título ‘El último sueño’, el que fuera campeón del mundo con la selección española confiesa en este contenido que: “Mi momento más emocionante fue levantando la Copa del Mundo, esa sensación cuando le doy el pase a Iniesta para marcar el gol… Yo no sé si he vivido algo como eso. No hay nada como ganar una Copa del Mundo. Tenerla en las manos es algo muy especial”.



Fàbregas, que no pierde detalle de la trayectoria de España en el Mundial de Catar, tiene muy claro que hay que confiar en el bloque de Luis Enrique: “Lo que veo con la selección de ahora es que son chicos muy jóvenes. A España, por nombre, nadie la pondría entre las siete mejores. Pero luego analizo cómo juegan, cómo corren y el espíritu que hay y confío en que pueda hacer algo bueno”, explica el actual futbolista del Como 1907 italiano.

En ese grupo hay un jugador, Pedri, al que muchos comparan con Fàbregas en sus inicios: “La mejor versión de Pedri es cuando está más libre. Iniesta tenía una posición muy concreta, Xavi era más de venir a recibir… Pedri juega con más libertad, como la que yo tenía cuando era más joven”. Una etapa especial en Italia

Cesc Fàbregas dio hace unos meses el paso de dejar el Mónaco para sumarse al Como 1907, de la Serie B italiana: “Este era un proyecto muy saludable, emocionante, con un margen para crecer muy importante. No sentía que quería hacer un contrato solo futbolístico, me gustaba, buscaba un proyecto más a largo plazo, ser un poco más útil que solo jugando al fútbol”, explica. Precisamente, en ese proyecto de futuro hay un reto que Fàbregas tiene ya en mente: “Sí, me veo entrenador. Más que nada porque es una cosa que me apasiona”.

Wenger, Guardiola y Conte

Dos décadas en la élite han servido a Cesc para nutrirse de los conocimientos de los grandes entrenadores con los que ha podido trabajar. Uno de los más importantes, Arsène Wenger: “Tener esa persona a tu lado que habla contigo, que te da oportunidad… Aunque no juegues bien, él te daba la oportunidad”. Después llegaron Guardiola o Conte, estilos totalmente diferentes de entender el fútbol: “Con Pep, lo primero que me impactó es que cada partido hacíamos cosas diferentes (...) De Antonio destacaría su espíritu competitivo”.

El mejor fútbol, en DAZN

Además de ‘El último sueño’, que ya se puede ver al completo en la plataforma, los aficionados al fútbol tienen disponible un amplio catálogo de contenidos en DAZN, como los documentales DAZN Originals sobre la Copa del Mundo ‘El Fenómeno’, protagonizado por Ronaldo Nazário y su historia de redención mundialista; ‘Green Lions’ que revive la gesta de la selección de Camerún en Italia 94; o ‘Maradona: The Fall’, que ofrece una mirada única a una de las polémicas más grandes en la historia del torneo. Además, los usuarios de la plataforma pueden disfrutar desde este martes de una nueva jornada de la UEFA Women’s Champions League, así como de los duelos correspondientes a la jornada 12 de la Finetwork Liga F, que el próximo domingo (20.00 horas) ofrece un apasionante derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid.