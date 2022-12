Hacer un regalo original con un pack de plantas carnívoras Emprendedores de Hoy

Cuando se acerca la Navidad se empiezan a comprar los regalos que se entregarán en Nochebuena o el día de los Reyes Magos. Sin embargo, optar por los mismos regalos todos los años puede llegar a ser un poco aburrido. En consecuencia, siempre es una buena idea elegir opciones originales que marquen la diferencia.

Por ejemplo, a los amantes de la naturaleza se les puede sorprender con plantas carnívoras en maceta y quienes se pregunten dónde comprarlas deben saber que una de las empresas de referencia en el país es Plantas Carnívoras España, la cual trabaja de forma online.

Adquirir plantas carnívoras en maceta en Plantas Carnívoras España La tienda Plantas Carnívoras España ofrece una gran variedad de plantas carnívoras en maceta a precios competitivos. Estas se pueden adquirir en packs que incluyen 3 especies diferentes y se envían en un paquete bien protegido para que lleguen en perfecto estado a su lugar de destino.

Asimismo, el catálogo de plantas carnívoras es variado: los clientes pueden elegir entre distintas variedades de la planta más famosa del mundo, la Dionaea muscipula o venus atrapamoscas (seguro que cualquiera la ha visto alguna vez cerrando sus trampas con dientes), Sarracenia (una planta espectacular de los EE. UU.) y Drosera, que son plantas que cazan insectos con pegamento procedentes de Sudáfrica, como D. capensis ‘alba, D. capensis ‘red, D. aliciae, etc. Así como las nepenthes, que atraen con su néctar a los insectos que acaban resbalando y cayendo a la trampa.

Por otro lado, cabe destacar que los precios de las plantas varían según su especie. Sin embargo, para que los interesados se puedan hacer una idea, se puede mencionar que el blíster de tres sarracenias en maceta tiene un precio de 29,95 euros; el de Dionaea ‘Akai ryu’ de 11,95 euros; el de Dionaea ‘B52’ cuesta 12,95 euros y el de Dionaea muscipula vale 7,95 euros.

¿Qué es importante saber sobre las plantas carnívoras? Comprar plantas carnívoras para regalar en Navidad es algo que vale la pena por varios motivos. En primer lugar, son bastante económicas, un aspecto muy importante para los que cuentan con un presupuesto reducido.

Por otro lado, todas las especies carnívoras son también plantas ornamentales que harán destacar cualquier sitio donde sean colocadas, ya sea en la casa, la oficina y el local comercial, entre otros. Además, otra de las grandes ventajas de este tipo de plantas es que no requieren abono, dado que se alimentan con insectos. Esto, a su vez, significa que los lugares donde las sitúen estarán libres de mosquitos, arañas, avispas, escarabajos, hormigas, moscas, etc.

Los cuidados que se le debe dar a las plantas depende también de su categoría. La Dionaea y la Sarracenia necesitan sol directo para desarrollarse, la Drosera y el Cephalotus crecen muy bien a semisombra o con sol filtrado y la Nepenthes puede mantenerse en interiores, siempre y cuando reciba mucha luz.

Para mayor información, la empresa recomienda ingresar a la web de Plantas Carnívoras España, donde proporciona detalles de sus productos, servicios de envío y alguna que otra promoción de regalo.



