El regreso de ISIS y Al-Qaeda a Afganistán como reemplazo de los talibanes

Según los informes de los medios persas, a pesar de que los talibanes prometieron en el Acuerdo de Paz de Doha que Afganistán no será un lugar seguro para los grupos terroristas, ISIS y Al-Qaeda han regresado a Afganistán. En los informes que han llegado a los medios persas, se ha citado a funcionarios estadounidenses que estos dos grupos están planeando un ataque contra Estados Unidos y el mundo. Con base en este informe, las amenazas de este grupo están dirigidas a la seguridad de América y el mundo.

El informe afirma que 15 meses después de que los talibanes llegaran al poder en Afganistán, estos dos grupos han regresado a Afganistán. El jefe del FBI, la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU., dijo: Estos grupos están activos dentro de Afganistán y esta es la "realidad de Afganistán". En este informe, se ha indicado que 4.500 combatientes de ISIS están activos en Afganistán. El último jefe de estado mayor del ejército afgano, también ha dicho que Abdullahbin Laden, el hijo de Osama bin Laden, el ex-líder de al-Qaeda, ha viajado a las provincias de Ghazni y Helmand. Al mismo tiempo, el grupo talibán niega la existencia de poderosos grupos terroristas ISIS y Al-Qaeda en Afganistán. En esta situación, los expertos dicen que el grupo talibán es un grupo terrorista y tiene fuertes lazos con Al-Qaeda, la posibilidad de que Al-Qaeda e ISIS ganen poder en este país es muy alta, y la destrucción de Al-Qaeda e ISIS es Lo esperado del grupo talibán, que en sí mismo es uno de los grupos islámicos radicales, no tiene sentido y con el dominio del grupo talibán en Afganistán, otros grupos terroristas se lo agradecerán más.

Les recordamos que después de la dominación del grupo talibán el 15 de agosto del año pasado, como un año y cinco meses después de que los talibanes dominaran Afganistán, los países de la región que jugaron un papel en la victoria de los talibanes, uno tras el otro, cambió sus políticas en Afganistán.

Los problemas de Afganistán están cambiando. El fracaso de los talibanes en contener a ISIS, dando campo a los grupos de Movimiento islámico del este de Turquestán, Movimiento de Talibanes de Pakistán, Movimiento islámico de Uzbekistán y de Tayikistán, ha despertado la profunda preocupación de los países vecinos y de la región.

El nivel de preocupación de los países de la región se reveló en la cuarta reunión conocida como "formato Moscú". Todos los países, incluido Pakistán, criticaron la actuación de los talibanes durante el último año y medio. El descontento de Rusia se reveló cuando no invitó al representante de los talibanes a la cuarta reunión del formato de Moscú, mientras que los talibanes fueron parte central de las tres reuniones en los últimos años. En la cuarta reunión del formato de Moscú, los países de la región plantearon sus preocupaciones en dos ámbitos: las crecientes amenazas que provoca el establecimiento de bases y la influencia de grupos terroristas en la geografía de Afganistán y la estricta política de los talibanes respecto a las mujeres, minorías étnico-religiosas y la formación de un gobierno inclusivo en Afganistán. Los países de la región declararon abiertamente que los talibanes están fallando en ambas áreas.

Los países de la región, especialmente Irán y Pakistán, jugaron un papel en el derrocamiento del régimen del ex presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, y la vuelta al poder de los talibanes. Estos países jugaron un papel decisivo en elevar la moral de los talibanes y derrotar a la República Islámica de Afganistán organizando reuniones regionales bajo el nombre de "Paz" e invitando a los líderes talibanes, y también brindando apoyo armado y financiero al Tehreek-e- talibanes.

Cuando los talibanes regresaron a Kabul, la mayoría de los países y organizaciones internacionales abandonaron Afganistán. Pero los países mencionados continuaron con su presencia diplomática en Kabul y su estrecha interacción con los talibanes. Pakistán e Irán mantuvieron abiertas sus misiones diplomáticas en Afganistán. Las embajadas afganas en Teherán e Islamabad han sido prácticamente tomadas por los talibanes. Algunos países de la región votaron para reconocer a los talibanes.

Pero un año y cinco meses fue tiempo suficiente para que la región se diera cuenta de que los talibanes no solo no están listos para gobernar y tomar el liderazgo de Afganistán, sino que no tienen la capacidad para interactuar y cooperar con la región, y la continuación de su política actual es una "alarma de peligro" para todos los países vecinos y es la zona. Los talibanes habían prometido que Afganistán no es una amenaza para ningún país. Pero en la práctica, Afganistán se ha convertido en la mayor amenaza y peligro regional.

Los países de la región esperaban que los talibanes impidieran la influencia y la actividad de ISIS en Khorasan, expulsaran los movimientos islámicos de Asia Central y el este de Turkestán desde las fronteras de Asia Central y las provincias del norte de Afganistán, y forzaran el Tehreek-e- Talibanes de Pakistán para negociar y comprometerse con el ejército pakistaní. Pero estas expectativas han dado el resultado contrario. Los talibanes siguen manteniendo alianzas estratégicas con las corrientes radicales regionales, y no sólo no han impedido su actividad y presencia en el territorio bajo su dominio, sino que además las han desplegado y preparado para infiltrarse y operar en los países de la región.

Según los informes, la rama de Jorasan del grupo ISIS es capaz de realizar operaciones transfronterizas. Los movimientos radicales de Asia Central esperan una oportunidad para atacar sus países de origen. Desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán, las operaciones de Tehreek-e-Taliban Pakistan y las bajas de las fuerzas de seguridad de Pakistán se han multiplicado varias veces. El ejército paquistaní ha entrado en una guerra a gran escala con el Tehreek-e-TalibanPakistan. En los últimos meses, varios altos mandos de Tehreek-e-Taliban han sido asesinados en Afganistán. En respuesta a los ataques a lo largo de la Línea Durand y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Tehreek-e-Taliban Pakistan ha aumentado varias veces. En el último de estos ataques, seis miembros de las fuerzas de seguridad paquistaníes y dos miembros de las fuerzas fronterizas murieron el pasado miércoles. Los talibanes nunca podrán acabar con las corrientes islámicas radicales, y si lo hacen en base a las promesas que han hecho con los países vecinos, se enfrentarán a la reacción de los grupos religiosos extremistas y corrientes terroristas extranjeras que están presentes en Afganistán.

Recomendaciones

- La alta confianza en los talibanes y la esperanza de que este grupo garantice que el suelo afgano no se utilizará contra ningún país es un error estratégico, y las consecuencias de esta confianza pronto se revelarán.

- Las fuerzas alternativas de los talibanes, que pueden desempeñar un papel eficaz y decisivo en el mantenimiento de la seguridad del norte de Afganistán, pueden ser socios de confianza en el futuro de Afganistán y un frente práctico contra el terrorismo internacional y los grupos terroristas extranjeros de Asia Central y Turquestán Oriental. , chechenos y árabes yihadistas.

- El Frente de Resistencia Nacional es la única fuerza confiable que puede prevenir posibles amenazas al interior de los países de Asia Central, China y los países vecinos sobre la base de una agenda regional y la seguridad regional, en un entendimiento común.

- Los talibanes han convertido el norte de Afganistán en una base del terrorismo internacional, y pronto se desplegarán allí fuerzas terroristas extranjeras. Esta construcción de base tiene como objetivo crear una tensión permanente en la región y su objetivo son los países de Asia Central y China. En el próximo paso, el plan es que Irán sea atacado por grupos terroristas extranjeros. Cabe señalar que solo los tayikos pueden proteger el norte de Afganistán de la maldad de los talibanes y el terrorismo internacional, que es el resultado del pensamiento de los pastunes y están promoviendo esta agenda. La única base de fuerzas fiables en esta guerra y en la planificación del terrorismo internacional será la comprensión y la alianza con los tayikos.

- Al-Qaeda e ISIS en realidad serán los reemplazos de los talibanes en el futuro. Se pregunta por qué estos grupos no construyen bases en el sur, oeste y este de Afganistán. Porque el próximo objetivo de estos grupos, que cuentan con el apoyo de los talibanes, especialmente de la red Haqqani, es el norte de Afganistán y construir allí una base para las agendas terroristas de los países de Asia Central y China.