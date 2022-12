As Pontes apuesta por el desarrollo emprendedor y la innovación con el Foro As Pontes Business Market Tiene entre sus objetivos el posicionamiento del municipio como espacio de referencia en el campo emprendedor Redacción



lunes, 5 de diciembre de 2022, 09:47 h (CET)

Medio centenar de empresarios, emprendedores, inversores y empresas se dan cita en la primera edición del Foro As Pontes Business Market desarrollado de manera híbrida (presencial y digital) en la sede de la Asociación Empresarial SEARA de la localidad.

El foro, impulsado por el Ayuntamiento de As Pontes en colaboración con la Red Business Market, tiene entre sus objetivos el posicionamiento del municipio como espacio de referencia en el campo emprendedor, la conexión del tejido económico del territorio con el ecosistema inversor nacional e internacional y el impulso a nuevos proyectos innovadores de presente y futuro en la localidad.

En este sentido se expresó la concejala de Empleo, Industria y Recursos Humanos del Ayuntamiento de As Pontes Ana Pena en la inauguración de este primer foro que nace según señalo con vocación de continuidad y como instrumento de conexión e impulso decidido al ecosistema empresarial y emprendedor del territorio.

Durante la jornada desarrollada con la colaboración de SEARA ponentes de referencia nacional e internacional en el campo del emprendimiento e inversores participaron en diversas mesas redondas y en los diversos espacios de networking entre emprendedores, inversores y empresas. Entre otros tomaron la palabra en el marco de la primera edición del foro As Pontes Business Market referentes en el campo de la innovación, la inversión y el desarrollo empresarial como la CEO de la compañía tecnológica de drones Dronak y miembro del fondo de inversión del MIT Instituto Tecnológico en España Fabia Silva,el Director de la Fundación Finnova y fundador de la iniciativa Startup Europe Awards Juan Manuel Revuelta, la Directora del GEM ( Global Entrepreneurship Monitor )y profesora de economía en la Universidad de Santiago de Compostela, Isabel Neira, el CEO de la Red Business Market Josu Gómez Barrutia, El Director de Inversores de Unirisco, Pablo Mosqueda, El Presidente de la Red Internacional de Agrupamientos Industriales Rodolfo Games, el Gerente de Big Ban Inversores Privados, Alberto Andújar o la Startup Mentor para Open Innovation de Telefónica y Founder Institute – la aceleradora más grande del mundo surgida en Silycon Valley – Leticia Rayas. Junto a ellos, socios de firmas de inversión de referencia nacional como Javier Barros de Zubicapital, fondo de impactventure con capacidad de 40 millones de euros, Alberto Cabello de Della Capital, firma orientada a la inversión en Pymes en procesos de relevo generacional, Carlos Contreras de 15k Angels , Alejandro Garrido de European Ventures.

El evento contó de igual forma con la participación de emprendedores y startups del territorio como MBA Drone, Troyan Drones, Homeland Security o Cbweed entre otras.

Un programa, en definitiva, que marca el punto de salida a los procesos de conexión, participación, alianza del municipio de As Pontes en el marco de la Red Business Market, iniciativa de impulso y conexión de los ecosistemas emprendedores e innovadores de ciudades medias y municipios de áreas rurales que aglutina a más de 300 firmas de inversión, businessangels, corporates, instituciones, empresas e inversores privados.

