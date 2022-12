​Los primeros pasos del cuadro femenino en el Master del Challenger consagran a dos parejas de circunstancias

Arrancó el Master Final del circuito Challenger, la última cita de la temporada en esta competición, la cual ha viajado hasta la isla balear para encontrar a sus mejores representantes. Allí se han iniciado las hostilidades tanto en el cuadro femenino como en el masculino.



En lo que se refiere a las chicas, decir que parten como números 1 las hermanas Mapi y Majo Sánchez Alayeto, las cuales se estrenarán este viernes ante Claudia Fernández y Lorena Rufo, experiencia contra talento de juventud.

En la imagen: Carla Mesa y Lucía Sainz (WPT Challenger)



De los partidos que se disputaron este jueves, hay que destacar principalmente la gran victoria que cosecharon Carla Mesa y Lucía Sainz, pareja de circunstancias, frente a dos clásicas que se conocen a la perfección pero que este año no están teniendo la suerte de cara, Aranza Osoro y Victoria Iglesias. La nueva pareja consiguió una victoria in extremis, break mediante, en el primer parcial (6-4), lo que significó una inyección de moral tremenda para el segundo, en el que se desataron por completo y eso, unido a que Victoria y Aranza no lograron conectarse en ningún momento, se tradujo en un marcado rotundo y contundente (6-0), para darles el pase a semifinales.

Marta Marrero y Claudia Jensen, por su parte, consiguieron también a pesar de ser una pareja nueva una importante victoria ante otras dos jugadoras que el año pasado brillaron sobremanera, especialmente en esta competición, pero que en este 2023 tampoco han sabido encontrar continuidad, Jessica Castelló y Alix Collombon. En este caso, un doble 6-3 en favor de la canaria y la argentina fue el resultado que quedó reflejado.