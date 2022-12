Ana Monreal, Elena Tres y Nuria Iso han recibido los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2022 convocados por AMEDNA-NEEZE

La presidenta de Navarra, María Chivite, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y CaixaBank, entregaron en el Colegio de Médicos los XXV Premios Empresaria y Directiva Navarra, y IV Emprendedora Navarra 2022 La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE), presidida por Cristina Sotro, ha entregado este miércoles en una gala celebrada en el Colegio de Médicos de Navarra, los XXV Premios Empresaria, Directiva y IV Emprendedora Navarra 2022. Los galardones organizados por AMEDNA/NEEZE anualmente y que este año cumplen su vigésima quinta edición, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Cultura e Igualdad, así como de CaixaBank que también apoya estos premios.

Han sido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, e Itziar Egaña, Directora comercial de CaixaBank en Navarra quienes han entregado los prestigiosos galardones a Ana Monreal, Elena Tres y Nuria Iso como ganadoras de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2022 convocados por AMEDNA-NEEZE.

La presentadora Amaia Madinabeitia se ha encargado de aportar el hilo conductor de una gala que ha sido retransmitida en directo por Navarra TV y que, dados los 25 años de la instauración de estos premios, ha querido hacer un homenaje a todas las galardonadas durante estos años, todas ellas "mujeres referentes para su generación y para las posteriores", incluyendo los retratos de todas ellas.

Los galardones les han sido otorgados por los siguientes méritos a Ana Monreal Vidal como Empresaria Navarra del Año 2022 por su papel como empresaria en una empresa pionera en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada para la industria. Han valorado además "su responsabilidad en la gestión de los proyectos de I+D+i de iAR y su apuesta por la política de actualización permanente de conocimientos al igual que su participación en distintos foros, y por ser un referente empresarial femenino en el sector Stem".

En el caso de Elena Tres Cruz, directora ejecutiva del grupo Inerzia, por su trayectoria y experiencia como directora ejecutiva del grupo, por su visión estratégica y por conseguir la sostenibilidad y crecimiento de la organización. Igualmente destaca su participación activa en foros, asociaciones y clusters y su compromiso con la responsabilidad social empresarial, con la calidad, y con las políticas de conciliación y la igualdad.

Nuria Iso Soto recibe el premio Emprendedora Navarra 2022. El Jurado ha valorado "su iniciativa emprendedora en un sector en el que solo un 10% de las mujeres empresarias lideran empresas de innovación tecnológica y de internet en el mundo". Junto a ello el Jurado reconoce a Iso "por ser la CEO de la empresa y haber conseguido en menos de tres años conseguir situarse en el mercado y comercializar nuevos productos, por su espíritu colaborativo, su implicación, la calidad de la memoria presentada y la necesidad de seguir visibilizando referentes que puedan servir de modelo a las emprendedoras navarras en el impulso de iniciativas Stem".

En el acto en el Salón de Conferencias del Colegio de Médicos de Navarra, la presidenta de AMEDNA, Cristina Sotro quien se ha remitido al nacimiento de la Asociación en 1998, cuando "la presencia de directivas en las empresas era mínima, y en direcciones generales por cuenta ajena, prácticamente nula". "Hoy esa realidad, aunque sigue reflejando una importante brecha, es otra", ha dicho Sotro. "Hoy todavía nos queda mucho por hacer, pero el avance conseguido ha hecho que nadie ahora pueda ni concebir una realidad en la que hubiera que proclamar que las mujeres debieran tener los mismos derechos. Tristemente en otros países, y lo tenemos en estos momentos muy visible y cercano, a través del mundial de fútbol, no solo pueden concebirlo sino que lo viven día a día", ha asegurado entre aplausos.

La presidenta de AMEDNA ha valorado que "queda mucho camino por recorrer pero estamos felices hoy porque al volver la vista atrás todo el trabajo ha merecido la pena si hemos podido contribuir aunque solo sea un poco en lograr mayor justicia, reconocimiento y posicionamiento de las mujeres".

Finalmente Cristina Sotro ha tenido también palabras de agradecimiento para todas las presidentas y juntas directivas de estos 25 años y de las asociadas. "La asociación es hoy lo que es por vuestra visión y compromiso".

Ana Monreal Vidal ha sido premiada con el reconocimiento como Empresaria Navarra de 2022 por AMEDNA. Monreal Vidal (Pamplona, 1984) es ingeniera industrial y cofundadora de las empresas iAR y Smart Lean Solutions, además de representante en España de la empresa Sirea.

En su discurso tras recoger el galardón, Ana Monreal ha confiado en que el premio "permita dar visibilidad a las mujeres en un mundo que aún hoy sigue siendo mayoritariamente de hombres" y donde "aunque poco a poco se va viendo que empieza a cambiar, aún queda mucho camino por recorrer".

Como empresaria ha defendido "estar siempre con la mente abierta, tener siempre una actitud positiva ante lo que nos viene y, ante todo, fundamentar nuestras acciones en unos valores y principios firmes, que no se desmoronen nunca, independientemente de lo grande que sea la dificultad ante la que nos enfrentemos".

La galardonada con el premio Directiva Navarra de 2022, Elena Tres Cruz, ha abierto su discurso agradeciendo a Amedna y las entidades patrocinadoras "por estos premios que visibilizan el trabajo que realizamos las mujeres en la empresa". Elena Tres ha recordado que la labor de una directiva empresarial es "intentar cada día tomar las mejores decisiones para que las personas del Grupo puedan desarrollar su potencial en las mejores condiciones y de manera satisfactoria".

Elena Tres ha valorado el "privilegio de poder vivir y desarrollarme profesionalmente aquí. Navarra es un lugar idóneo para vivir y trabajar, con un buen sistema educativo, una red empresarial sólida que cuenta con múltiples apoyos, unas fortalezas indiscutibles que todos valoramos".

La premiada como Directiva Navarra de 2022, Elena Tres ha instado a las instituciones para "que pongan en el centro al ciudadano, que no se relajen ya que lo que hoy está bien mañana es mejorable, que aprendan todos los días y que no pierdan nunca de vista que las personas somos diversas, que tenemos una rica cultura que hay que cuidar y proteger y que para avanzar hay que mirar el camino con luz no a oscuras y así veremos claramente que ese camino tiene que ser verde". En este sentido, Elena ha finalizado defendiendo la sostenibilidad ya que "nuestro desarrollo no puede poner en peligro el futuro".

Nuria Iso Soto premiada con el premio Emprendedora Navarra del Año 2022 ha comenzado su discurso agradeciendo a AMEDNA el reconocimiento y por "visualizar el trabajo de las mujeres en el campo de la innovación y las nuevas tecnologías" a la par que ha recordado que "sólo un 10% de los programadores son mujeres" por lo que ha invitado a muchas de ellas "a ponerse a prueba y crear lo que aún somos incapaces de imaginar".

Iso ha subrayado el papel de "dar forma a la educación del mañana" gracias a las nuevas experiencias digitales como las que ofrece su plataforma VRMagister impulsada por la empresa de la que es CEO & Cofounder, Nautilus. "La pandemia nos confirmó que la realidad virtual podía ofrecer mucho en el campo formativo", ha asegurado la galardonada quien se ha reconocido "nerviosa pese a que entre los productos que hemos desarrollado hay un simulador para hablar en público".

Discursos de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; y del alcalde de Pamplona, Enrique Maya

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha resaltado que los currículums de las premiadas "son para quitarse el sombrero" y ha incidido en que las tres son "un ejemplo de trabajo, de dedicación y de implicación''.

Maya ha apuntado que las galardonadas son también "un referente para todas las mujeres" y ha dicho estar "seguro de que muchas jóvenes encuentran inspiración en vuestras destacadas y reconocidas trayectorias profesionales".

La clausura de la entrega ha contado con las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha tenido palabras de afecto para cada una de las tres premiadas en esta XXV edición de los premios Amedna a las que ya ha considerado "tres nuevos referentes sociales".

La presidenta Chivite ha defendido que "estamos en el buen camino, pero ni mucho menos hemos conseguido alcanzar una igualdad plena". En este sentido, la presidenta del Gobierno Foral ha recordado que "en los consejos de administración de las empresas navarras solo una de cada siete personas al mando es mujer" y aunque "en un segundo nivel de dirección el porcentaje aumenta, pero solo hasta el 26%" por lo que "entre el conjunto del empresariado el número de mujeres no llega al tercio del total".

"Esto no es ideología de género. Es una realidad que tenemos que cambiar. Por nosotras y por las generaciones que nos siguen", ha concluido la presidenta Chivite.

CaixaBank como entidad patrocinadora de los Premios Amedna ha entregado el galardón a Nuria Iso, Emprendedora Navarra del año 2022. En este caso, la encargada de dar el premio ha sido Itziar Egaña, Directora Comercial de CaixaBank en Navarra.

Empresaria Navarra 2022

Ana Monreal Vidal ha sido galardonada con el Premio Empresaria Navarra del año 2022 de AMEDNA. Monreal Vidal (Pamplona, 1984) es ingeniera industrial y cofundadora de las empresas iAR, Smart Lean Solutions, además de representante en España de la empresa Sirea.

Monreal realizó estudios primarios en el colegio de Jesuitas de Pamplona y cursó la carrera de Ingeniería Industrial entre 2002 y 2007 en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Compatibilizó sus estudios entre 2004 y 2006 siendo alumna colaboradora en el departamento de Mecánica, Energética y Materiales. Elaboró su proyecto de fin de carrera titulado Feasibility study of a fuel cell hydraulic unit (Estudio de viabilidad de una unidad hidráulica de pila de combustible) durante una estancia Erasmus en Braunchweig en Alemania y obtuvo su máxima calificación. Al terminar la carrera, Monreal se especializó en energías renovables cursando un máster en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Desde 2008 hasta 2013, trabajó como investigadora en el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) dentro del departamento de Energía Solar Térmica.​

En enero de 2014 creó la filial española de la multinacional francesa Sirea, dedicada al control y automatización. Posteriormente, en marzo de 2014 y junto a dos socios, Jon Navarlaz y Miguel Ángel Llorente, Monreal puso en marcha otra empresa, iAR, pionera en software industrial de realidad aumentada. Monreal es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA) y de la Fundación Industrial de Navarra. En 2019, Monreal recibió el galardón a Mejor ingeniero industrial del Año dentro de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial por su trayectoria profesional y empresarial. En 2020, Ana Monreal fue condecorada con la Cruz de Carlos III el Noble por parte del Gobierno de Navarra por su "importante labor en los ámbitos del emprendimiento, la innovación y las tecnologías".

Directiva Navarra 2022

Elena Tres Cruz recibe el Premio Directiva Navarra del año 2022 de AMEDNA. Elena Tres Cruz es directora Ejecutiva de Grupo Inerzia desde enero de 2008. Grupo Inerzia (BAQUERO INVESTMENTS) es un grupo empresarial formado por las empresas NEM, CONAPRO y SERENA, cuyas actividades van dirigidas a la prestación de servicios auxiliares e integrales a empresas del sector de las Energías Renovables, así como el suministro de equipos enfocados a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y el diseño y fabricación de utillajes para mantenimiento y elevación de componentes. El Grupo cuenta con dos centros de Formación en el que se imparten cursos especializados para el sector eólico en PRL (Cursos GWO), y formación técnica de alto nivel para operaciones de mantenimiento eólico, en VENTUM Academy.

Elena, ha sido además directora de Recursos Humanos, Calidad y Organización del Hospital San Juan de Dios y consultora en RRHH, Organización y calidad en Delta Consultores. Ha realizado programas de Advanced Management en el Instituto de Empresa y es Máster en Dirección de RRHH y Prevención de Riesgos Laborales. También es Licenciada por la Universidad de Salamanca en Psicología del Trabajo y las Organizaciones.

Emprendedora Navarra 2022

Nuria Iso Soto ha sido reconocida como Premio Emprendedora Navarra 2022 de AMEDNA. Iso Soto es CEO & Cofounder de Nautilus, una empresa dedicada a las experiencias digitales.

Nuria Iso está licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra y tiene experiencia de más de quince años como diseñadora gráfica y programadora web en diversas empresas de comunicación de Navara como iLUNE o YOU Media. Posteriormente fue programadora especializada en realidad virtual hasta fundar en marzo de 2020 su propia empresa Nautilus, dedicada a las experiencias digitales, la realidad virtual para empresas y formación a través de su plataforma VR Magister, que ofrece un catálogo de cursos de realidad virtual para la formación tanto teórica como práctica, de los futuros profesionales.

