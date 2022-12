La IAMCP, The Adecco Group y Microsoft sellan una alianza para capacitar digitalmente y emplear a más de 2.000 jóvenes en toda España Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 10:32 h (CET) Con el proyecto Ali@2 las tres organizaciones impulsarán la formación de talento joven y su certificación en las tecnologías Microsoft Microsoft, su Asociación Internacional de Partners – IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners)- y The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, han firmado una alianza para potenciar la capacitación digital y la empleabilidad juvenil en España.

Como fruto de este acuerdo nace Ali@2, un proyecto cuyo objetivo es reducir el paro juvenil a través de la colaboración de las tres organizaciones en la formación y certificación de 2.000 jóvenes de toda España en las tecnologías de Microsoft más demandadas. La finalidad: que adquieran las habilidades que realmente les capaciten para incorporarse de forma solvente al mercado laboral.

La iniciativa busca también ayudar a las compañías integradas en la IAMCP (asociación de empresas partners de Microsoft) a encontrar los perfiles adecuados que necesitan para llevar a cabo los procesos de digitalización de las organizaciones españolas.

Según la última Encuesta de Población Activa, en España la tasa de paro se sitúa en un 12,7%, y la juvenil se ha disparado hasta el 31%. Sin embargo, paradójicamente, 8 de cada 10 empresas tienen dificultades a la hora de reclutar talento para su compañía y un 10% de los puestos de trabajo se quedan sin cubrir.

El sector tecnológico es el que más puestos de trabajo generó el pasado año, representando un 17% de las vacantes de empleo y con perfiles que tienen una tasa de paro del cero al cuatro por ciento. Sin embargo, la necesidad de digitalización llega a todos los sectores y hay posiciones muy demandadas en estos momentos y que el mercado no es capaz de cubrir por falta de la capacitación digital adecuada.

Con el proyecto Ali@2 se pretende formar y capacitar a los jóvenes con las habilidades que realmente demanda el mercado laboral. Se trata de uno de los mayores proyectos formativos y de empleabilidad desarrollados en España. Tras el periodo formativo, se ofrecerá a todos los participantes que finalicen el curso y se certifiquen de manera satisfactoria un puesto de trabajo en alguna de las empresas de la IAMCP.

En palabras de Óscar Rodríguez, director sectorial TIC de The Adecco Group: "Iniciativas como esta son muy necesarias en el entorno actual que vivimos. Hoy en día, nos encontramos con una tasa de paro juvenil que es la más elevada de la UE, pero a la vez nos cuesta encontrar perfiles cualificados. Con esta gran alianza queremos contribuir activamente a ayudar a los jóvenes a conseguir certificaciones homologadas que les abran las puertas al empleo y, por otro lado, dotar a las empresas del sector IT con profesionales formados que puedan ser los managers de sus organizaciones en un futuro".

Para Enrique Ruiz, Data Center Cloud Region Lead and Chief Employability Officer de Microsoft: "En un momento de inestabilidad económica como el que estamos viviendo, seguir apostando por la digitalización se convierte en una de las palancas que puede contribuir a hacer más con menos e impulsar el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, las compañías de TI venimos avisando desde hace un tiempo de la carencia de profesionales cualificados para ayudar a las organizaciones españolas a asumir sus retos en términos de innovación y digitalización. Con iniciativas como la que ponemos en marcha junto a la IAMCP y The Adecco Group, impulsaremos el talento digital juvenil y su empleabilidad en organizaciones partners que modernizan nuestro tejido empresarial para que pueda ser competitivo".

"En un momento clave para la economía el sector IT es crítico para ayudar en la transformación digital de las empresas, se necesitan técnicos cualificados y con este proyecto queremos tratar paliar la falta de técnicos que son necesarios", señala Francisco Racionero, presidente de la IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners).

Formación y certificación online en tecnologías cloud, data y seguridad

Con Ali@2 se ofrecerá formación en tecnologías como Azure, Power Platform, IA, data o seguridad a jóvenes, titulados universitarios y de Formación Profesional en áreas vinculadas a las TIC o afines. De manera complementaria, se valorarán otros perfiles que se identifiquen con potencial para adquirir conocimientos técnicos.

Para ello, los aspirantes deberán superar un proceso de selección en el que se evaluará su potencial para desarrollarse y superar con éxito el proceso formativo que facilitará su posterior contratación. Las formaciones tendrán carácter online, por lo que cualquier persona interesada podrá inscribirse en ellas, independientemente de su lugar de residencia.

Los interesados/as en esta iniciativa pueden inscribirse desde hoy a través de la siguiente página web: https://www.adecco.es/alia2

