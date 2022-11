Beneficios y propiedades del consumo regular de Aceite de Oliva Virgen Extra Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:52 h (CET)

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es un ingrediente que se puede utilizar para la preparación de una gran cantidad de platos, no solo por su particular aroma y sabor, sino también por sus propiedades únicas, tanto a nivel gastronómico, como en la salud de quienes lo consumen.

En este aspecto, con una trayectoria de más de 40 años en la producción de aceite de oliva, la cooperativa Olipaterna se ha convertido en una de las empresas más prestigiosas del sector agroalimentario español gracias a su aceite lleno de aroma y con un fino sabor.

¿Cuáles son las propiedades del AOVE? La dieta mediterránea es conocida mundialmente como una de las más saludables y equilibradas debido a la calidad de sus productos y, en gran medida, al uso de AOVE por encima de otros aceites menos puros y finos. De este modo, existe una gran variedad de aceites de oliva que se diferencian en su forma de elaboración, su grado de acidez y la cantidad de antioxidantes, entre otras cuestiones.

El Aceite de Oliva Virgen Extra se obtiene de la primera prensada de aceitunas de vuelo, las cuales son recolectadas en su punto óptimo de maduración. Además, el grado de acidez del AOVE no debe superar los 0,8°, su nivel de defecto debe ser igual a cero y la mediana de frutado debe ser superior a este número. De esta manera, se logra un aceite sin refinar, con un color más verdoso, el cual conserva una mayor cantidad de vitaminas y minerales, convirtiéndolo un alimento puro y con un sabor intenso.

¿Cuáles son los beneficios del consumo regular de AOVE? Debido a su excepcional calidad, el consumo regular de Aceite de Oliva Virgen Extra presenta diversos beneficios para la salud, ya que contiene potentes antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo contra los radicales libres, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Asimismo, ayuda a combatir la hipertensión debido a la composición de su grasa, previene enfermedades cardiovasculares y reduce el colesterol malo, entre muchas otras ventajas.

Por lo tanto, consumir el AOVE de Olipaterna es una gran oportunidad para disfrutar de un producto con un aroma a aceituna verde y frutos secos, combinado con un fino sabor afrutado con un toque de amargor que lo hace ideal para aderezar o freír alimentos, o bien como conservante o acompañamientos de otras comidas.

Quienes estén interesados en comprar el Aceite de Oliva Virgen Extra de Olipaterna, pueden acceder a su tienda online y recibir sus productos provenientes de sus centenarios olivares situados entre la Campiña y la Sierra de Huelva.



