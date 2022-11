Las ventajas de contratar el servicio de impresión de DTF por metros en Forte Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El Direct Transfer to Film permite estampar diseños sobre tejidos de todos los colores y materiales como algodón, poliéster, etc. Lo mejor de todo es que el proceso para hacerlo es muy práctico y sencillo. Se trata de una novedosa técnica que se está popularizando mucho y que está siendo muy utilizada por los emprendedores, sobre todo por aquellos dedicados a comercializar camisetas personalizadas.

La empresa Forte es, hoy en día, una de las mejores alternativas para imprimir metros de DTF en Barcelona. La razón es que ofrece muchos beneficios a sus clientes, entre los que destacan sus precios competitivos.

Las ventajas de imprimir metros de DTF en Barcelona con la compañía Forte Imprimir metros de DTF en Barcelona en Forte es una excelente opción para cualquier profesional por varios motivos. En primer lugar, hay que destacar que esta empresa, la cual tiene más de 60 años de trayectoria, ofrece una impresión de alta calidad con garantía de confidencialidad.

Por otro lado, otra de las cosas que los clientes resaltan de este lugar es la buena atención y el trato personalizado. Asimismo, la compañía marca la diferencia en el mercado por ofrecer buenos precios, sobre todo si se hacen impresiones de varios metros.

Esta empresa trabaja para satisfacer las diferentes necesidades de la clientela. Para tal fin disponen de una maquinaria de 60 centímetros. Las impresiones se hacen con tintas a base de agua sobre un PET FILM con un plotter. Adicionalmente, es preciso puntualizar que trabajan con un film de retirado en caliente para que los emprendedores puedan hacer sus creaciones de forma más rápida.

Desde Forte controlan todos los procesos de impresión y revisan exhaustivamente los archivos para evitar cualquier tipo de problema. No obstante, cuentan con un servicio posventa para solventar cualquier incidencia.

Sobre los costes y el servicio de envío Los costes de las impresiones de DTF en Forte dependen de la cantidad de metros. Si es de 1 a 5 metros lineales se cancelan 13,95 euros más IVA; si son de 6 a 10 metros lineales el precio es 12,50 euros más IVA, y de 31 a 50 metros lineales se pagan 12 euros más IVA. Para saber el valor de 50 metros en adelante se debe consultar directamente a la compañía.

La empresa tiene tres servicios de envío que se amoldan a todas las necesidades. En su página web describen que las entregas se hacen en un lapso de tiempo de 24 a 48 horas y que estas son gratuitas a partir de 10 metros.

Para mayor información se recomienda acceder a la plataforma de Forte, donde están todos los detalles de sus servicios y algunas indicaciones para planchar el DTF.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El precio del posicionamiento de páginas web, por Tuwebestalista.com Vender una casa de forma rápida y fácil gracias a RealAdvisor Matrícula en Escuela de Música La Clave Wolfdog o Perro Lobo Americano, de los mitos y leyendas a las realidades Dispensadores de agua Acquajet, ¿Cuáles son las ventajas de contar con la app?