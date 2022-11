Sistema ERP para automatizar procesos y mejorar la productividad, con NOÁTICA Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 15:09 h (CET)

Planificar el uso de recursos en distintos procesos que llevan adelante las empresas con los programas ERP.

Hoy en día, son una herramienta fundamental para poder optimizar etapas como la producción o la distribución.

También permiten una mejor gestión de los recursos humanos, entre otras ventajas.

Actualmente, existe en el mercado una gran oferta de software de este tipo, aunque no todos resultan adecuados para todas las empresas. Por este motivo, la firma NOÁTICA, que se especializa en programación informática, no solo cuenta con la capacidad de desarrollar un sistema ERP, sino que también se encarga de la adaptación necesaria para que sus clientes puedan conseguir mejoras específicas.

Una forma de integrar un sistema ERP a la operación de una empresa Este tipo de software es adecuado y necesario, tanto en pymes como en grandes compañías multinacionales. Gracias al servicio de NOÁTICA es posible disponer de módulos personalizables para los distintos procesos que es necesario gestionar.

El proceso de integración de estos sistemas comienza por la definición del proyecto y de los requisitos que debe cumplir el programa. Una vez delineado el plan es posible comenzar con el diseño, que es desarrollado por programadores informáticos. En esta etapa, se definen las aplicaciones y funcionalidades del programa. Además, es necesario configurar los procesos principales del sistema. Si hubiese un software antiguo hay que efectuar una migración de datos.

A continuación tiene lugar una de las fases más importantes, que es la de la implementación. De esta manera, el software se instala y se pone en marcha. Cuando esto está hecho es posible comenzar a realizar ajustes, mejorar el sistema y, después de un tiempo prudencial, llevar a cabo un análisis final del proyecto.

El equipo de NOÁTICA también cuenta con la capacidad para integrar el ERP al correo electrónico o el WhatsApp corporativo. De este modo, es posible gestionar los contactos con los clientes de manera práctica y eficaz.

¿Cuáles son las ventajas de un sistema ERP para una empresa? Estos programas permiten hacer un seguimiento eficaz de la información que se produce como resultados de los distintos procesos de una empresa. A su vez, estos datos sirven para poder tomar mejores decisiones.

Por otra parte, el ERP mejora la productividad de actividades repetitivas. Además, gracias al soporte que ofrece NOÁTICA es posible automatizar distintas tareas a partir de las integraciones de estos programas con plataformas de comercio digital y otros softwares de gestión (CRM).

Casos de éxito de NOÁTICA Programadores Informáticos Entre todos los trabajos realizados por esta empresa de programación a medida, destacan un par de soluciones a medida con los que han logrado mejorar de los procesos productivos de sus clientes, ahorrando tiempo y esfuerzo en la gestión de tareas rutinarias del personal administrativo.

La integración del Correo Electrónico en el ERP Esta solución brinda la posibilidad de enlezar el correo electrónico de los trabajadores con el mismo software de gestión, ahorrando así tiempo y aunando las bases de datos de clientes, el programa de gestión y los procesos de comunicación con ellos. Esta solución a medida es desarrollada por los programadores informáticos gracias a la programación a medida de las API. La mayoría de las empresas tienen un ROI menor de cuatro meses cuando realizan la implantación inicial.

La Integración de la mensajería instantánea WhatsApp en los Sistemas CRM y ERP Se trata sin duda de unos de los mejores avances para las empresas que trabajan con un alto volumen de clientes. Este desarrollo a medida que realizan los programadores informáticos de NOÁTICA permiten integrar el listado de clientes del software de gestión con la aplicación de WhatsApp. Permitiendo la posibilidad de poder contactar con ellos fácilmente y, al mismo tiempo, poder adjudicar la comunicación, con un cliente determinado, a los un agente o comercial determinado. Esta manera se crea así una cartera de clientes optimizada, ágil y se puede hacer un seguimiento eficaz y óptimo de las comisiones a los agentes que han estado tratando con ellos. Esto es posible gracias a la Integración de WhatsApp con CRM/ERP.

Por último, esta firma ofrece la oportunidad de actualizar sistemas informáticos programados con tecnologías que ya han quedado obsoletas sin necesidad de cambiar programas o licencias que ya han sido compradas. NOÁTICA Programadores Informáticos ofrece un servicio pionero en programación de APIs a Medida. Para ello, los programadores informáticos utilizan las bibliotecas de los distintos lenguajes de programación NET, Python, Node.js, Java, Go, con el fin de interactuar con la API REST. Lo cual les permite crear, administrar y mantener fácilmente flujos de trabajo multimedia personalizados.

Gracias al servicio de programación y desarrollo a medida para empresas que ofrece NOÁTICA es posible contar con un sistema ERP que automatice procesos y mejore la productividad.



