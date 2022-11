Northgate y Webfleet se unen para lanzar la nueva versión de Northgate Data Comunicae

martes, 29 de noviembre de 2022, 14:40 h (CET) Northgate Data es la solución de telemetría de la compañía de renting, y de la mano de Webfleet, ofrece ahora funcionalidades más adaptadas a la demanda de sus clientes. Northgate avanza con esta alianza en su objetivo de tener toda su flota conectada Northgate, compañía líder en Renting Flexible, anuncia el acuerdo de colaboración con Webfleet, la solución de gestión de flotas de Bridgestone reconocida en todo el mundo, para lanzar la nueva versión de Northgate Data, la herramienta de telemetría de la compañía. Con esta alianza, Northgate avanza en su objetivo de tener toda su flota conectada.

Northgate Data es un dispositivoque permite a sus clientes llevar a cabo un control total para optimizar el uso de su vehículo y lograr así la mejora en la gestión de flotas. Además, se puede instalar tanto en vehículos operados por Northgate como en vehículos que sean propiedad del usuario, formen parte o no de la flota de renting de Northgate.

Una plataforma fácil de manejar y con un cuadro de mando 100% personalizado

Esta nueva solución proporciona una gran cantidad de mediciones e información, tanto del vehículo como del conductor, a la que se puede acceder de forma fácil gracias a una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Mediante un sencillo cuadro de mandos es posible consultar las gráficas de todos los análisis del vehículo o conductor y programar la elaboración de informes. Gracias a los dashboards personalizados, Northgate Data permite así configurar el análisis de todas las métricas a medida de las necesidades del cliente.

Con este sistema, la localización de los vehículos se realiza con una trazabilidad real, gracias a su antena GNSS, más precisa que una antena GPS. También se permite la creación de zonas y puntos de paso, así como registrar las paradas diarias que se efectúan y el histórico de viajes. Asimismo, incluye un optimizador de rutas. En cuanto a cartografía, el nuevo Northgate Data utiliza la información de TomTom y de Google Maps.

Otra de las novedades del dispositivo es la funcionalidad OptiDrive 360, que proporciona a los conductores información y consejos de conducción antes, durante y después del viaje. OptiDrive 360 analiza el rendimiento de la conducción con métricas sobre excesos de velocidad, giros bruscos del volante, frenazos, tiempo en ralentí, cambio de marchas, inercia, etc. Con estos datos, los conductores pueden mejorar su estilo de conducción.

Además, tiene funcionalidades específicas para vehículos eléctricos, que incluyen información en tiempo real sobre los niveles de batería, el rango de conducción o el tiempo restante para la recarga. También permite consultar en el mapa de la plataforma el punto de carga más cercano.

¿Qué ventajas tiene Northgate Data?

Northgate Data no necesita de una cuota de alta y la instalación la realiza la propia compañía de renting, incluyendo labores de asesoramiento y formación, todo incluido en la contratación del servicio. Dispone de asistencia técnica directa a través del teléfono y cubre cualquier sustitución o reparación por avería. Además, la facturación se realiza de forma electrónica.

En cuanto a la parte mecánica del vehículo, detecta los iconos del cuadro de mando y los códigos de detección de averías. También permite crear alertas basadas en la conducción, detectando excesos de velocidad o frenadas bruscas entre otras. Todo ello, orientado a fomentar una mayor seguridad al volante.

Esta herramienta presume de no ser invasiva respecto al vehículo ya que no es necesario manipular el sistema eléctrico del mismo. Por eso, también es posible seguir utilizándolo en caso de estar haciendo uso de un vehículo de sustitución y así podrá gestionarse de manera eficaz la telemetría del vehículo.

"Para Northgate este acuerdo supone un claro ejemplo de la innovación que persigue dentro del sector y de la importancia que cada vez más tiene el vehículo conectado. Sin duda, el contar con una solución como la que ofrece Webfleet proporciona una gran ventaja en lo que respecta a la optimización de la gestión de flotas, y todo un salto cualitativo en la experiencia que Northgate brinda a sus clientes, facilitando el día a día en la gestión de sus flotas", expresa Nacho Aliaga, director de Flota en Northgate.

"Es un honor para Webfleet poder colaborar con una compañía como Northgate para ofrecer a los usuarios una herramienta telemática completa. Gracias a este acuerdo, los clientes de Northgate podrán aprovechar todos los beneficios de esta solución, lo que redundará en un ahorro real y en un aumento de la productividad y de la seguridad", afirma Heike de la Horra, director regional de Iberia de Webfleet.

