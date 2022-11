Una app para población inmigrante y un chatbot para adolescentes, entre los ganadores del Hackathon Salud Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 16:29 h (CET) En esta séptima edición se recibieron más de 50 proyectos, de los que 20 han participado en la ronda final en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid). El cáncer de mama, la seguridad del paciente o el dolor crónico entre los objetivos de los equipos vencedores Una app para mejorar la integración y el tratamiento a la población inmigrante, un chatbot para adolescentes y un nomograma para identificar el riesgo de recaída del cáncer de mama son algunos de los proyectos ganadores en la séptima edición del Hackathon Salud, organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS), y celebrado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. "Este año hemos batido un récord de inscripciones con 50 proyectos, que ha significado poder conocer grandes ideas que seguro tendrán un interesante recorrido para mejorar la continuidad asistencial y la atención al paciente por parte del sistema sanitario, con equipos que apuestan más que nunca por la humanización y la integración", indica Carlos Mateos, coordinador del Hackathon Salud.

El equipo e-Salud entre Culturas conquistó el triunfo en el Reto Sandoz Novartis Continuidad Asistencial y Atención Farmacéutica en la categoría Seed (ideas sin desarrollo), dotado de 1.000 euros y el desarrollo de una in-app en la plataforma 360 Medics. El proyecto, liderado por la doctora Begoña Monge, miembro de la Unidad de Medicina Tropical del Ramón y Cajal, consiste en una aplicación móvil en la que los pacientes no hispanohablantes reciban sus citaciones médicas y pruebas pendientes en su idioma o dialecto y en formato texto o audio, dado que un alto porcentaje de ellos no saben leer ni escribir. También podrían tener acceso a la información de educación en salud, adaptada lingüística y culturalmente. El desarrollo técnico corre a cargo de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los adolescentes también son uno de los nichos a los que pueden llegar las iniciativas en salud digital. El equipo Teengram Developers se impuso en el Reto COM Salud comunicación en salud en categoría Seed con la propuesta de un chatbot dirigido a adolescentes de 14 a 19 años en el ámbito nacional para que puedan realizar consultas y dudas individualizadas y recibir información en salud fiable y basada en la evidencia científica. Este chatbot funcionará a través de una página web, pudiendo integrarse en la red social Instagram. Contará con una versión inclusiva para adolescentes con diversidad funcional, contando con posibilidad de audio para personas con diversidad visual y modo de lectura fácil. Recibirán 1.000€ de premio.

En el Reto ITEMAS 360 medics profesionales sanitarios venció el equipo Personal RT 27 integrado por los doctores Inmaculada Beato, Carlos Ferrer y Carlos García Altarejos de la Fundación Hospital de Castellón. Presentaron un nomograma para la categorización del riesgo de recaída en cáncer de mama estadio precoz en base a variables clínico-patológicas y de riesgo genético según las plataformas genómicas. Su idea será premiada con 1.000 euros en metálico y el desarrollo de una in-app.

Mientras que los doctores Jesús Aranaz y Jorge de Vicente, del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Públicadel Hospital Universitario Ramón y Cajal y miembros del comité científico de la Fundación Economía y Salud, conquistaron el Reto COM Salud comunicación en salud en categoría Growth (iniciativas en fase de desarrollo) con el Grupo de Investigación SOBRINA. Se trata de un proyecto de gamificación digital para promover las ‘Recomendaciones No Hacer’ con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente y reducir el gasto sanitario. También participan en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El doctor de Vicente repite triunfo ya que ganó uno de los premios en la edición de 2018 por el semáforo nutricional ‘Nutricolor’. Además de los 1.000 euros del premio en metálico ganaron un curso de comunicación eficaz con el paciente impartido por la Fundación IMAS.

Control remoto de pacientes, terapia multimodal y metaverso

La profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) Yolanda Morcillo, doctora en Farmacia y enfermera, logró el triunfo en el Reto Grünenthal Prevención del Dolor Crónico con la App de soporte a terapia multimodal No+Dolor, para el tratamiento del dolor crónico en personas adultas. Concretamente, esta app permite la formación y el acompañamiento del paciente en cuatro áreas: ejercicio físico, bienestar psicológico, tratamiento farmacológico y actividades saludables, que son geolocalizadasen función de la ubicación del usuario. Y plantea un programa de 6 semanas de tratamiento cuyo seguimiento también está integrado en la aplicación. Esta intervención puede mejorar el tratamiento y seguimiento del paciente con dolor crónico. El premio consiste en 1.000€ y el desarrollo de una in-app.

Por otra parte, en la categoría Growth del Reto Sandoz Novartis Continuidad Asistencial y Atención Farmacéutica ganó Doctomatic, una plataforma, fundada por el doctor Frederic Llordachs, que permite que el paciente escanee los resultados de cualquier dispositivo médico. De este modo se tiene constancia del seguimiento farmacoterapéutico del paciente a partir de los efectos del mismo, con independencia de donde se genere. En el Reto Farmacéuticos One Health se impuso Innovac-Ioon 5.0 un proyecto de hospital virtual en el metaverso que permite mejorar la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes al tiempo que facilita al sanitario la posibilidad de atender la videollamada de un paciente viendo las constantes vitales recogidas por un dispositivo wearable. Cada uno de estos proyectos recibirá 1.000 euros de premio en metálico.

Accésit para el mejor proyecto enfermero

El enfermero del Hospital Río Hortega (Valladolid) Francisco López consiguió el accésit otorgado por el Consejo General de Enfermería a la mejor iniciativa liderada por una enfermera por su proyecto ‘Surgical Brain’. Se trata de un programa informático para ordenador y en formato de APP para Tablet o móvil con acceso directo e inmediato a toda la información que se necesita para cubrir todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan en el centro hospitalario. Este enfermero vallisoletano ya ganó el año pasado uno de los premios por AliviApp, una aplicación para el control del dolor oncológico. En esta ocasión recibirá un curso de experto universitario en urgencias y emergencias impartido por el Instituto de Formación del Consejo General de Enfermería.

El jurado ha estado formado por representantes de sociedades científicas como SEMERGEN, SEMG, SEMDOR y la SEFH; organizaciones colegiales, como el Consejo General de Farmacéuticos y el Consejo General de Enfermería; asociaciones de pacientes, como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, FELUPUS y la Asociación Española Contra el Cáncer; organizaciones públicas como SACYL, la Consejería de Sanidad de Cantabria, y Andalucía Emprende; hospitales públicos y privados, empresas tecnológicas y universidades como la Complutense, CEU y la UNED, entre otros.

Mentorización posterior

Todos los participantes podrán acceder a un programa de mentorización eHealthStartup ofrecido por la AIES y LeanSpot. Se trata de un hub para impulsar aquellas soluciones innovadoras en salud que ayuden a mejorar la asistencia sanitaria. Incluye licencias de programas tecnológicos y acceso a mentores de los ámbitos de la tecnología, desarrollo de negocio, financiación, asistencia legal, tramitación de subvenciones, marketing y evaluación científica, entre otros. Los ganadores de los retos, además, podrán presentar sus proyectos a businessangels y testar sus soluciones en centros sanitarios.

