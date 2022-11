Inmobiliaria Núcleo: "Invertir en vivienda es el mejor refugio durante la inflación" Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 16:16 h (CET) Comprar inmuebles es un proceso que no siempre es sencillo, de hecho, resulta un proceso costoso y para el cual se necesita mucho tiempo. Entre toda la documentación que se debe preparar y todo el desembolso económico que esto supone, la compra de inmuebles es algo complejo, sin embargo, una inmobiliaria alicantina asegura que es una transacción segura y un refugio en tiempos de inflación A día de hoy, el mercado inmobiliario sigue siendo un proyecto seguro y rentable tanto para inversores experimentados y veteranos en el sector, como para pequeños inversores que quieren experimentar las oportunidades que este sector ofrece. A pesar de los reveses económicos que están teniendo lugar en España y en casi todo el mundo, invertir en del mercado inmobiliario sigue dando rentabilidad y sigue siendo un proyecto de lo más atractivo. Es normal pensar que la inflación puede ser un factor determinante a la hora de decidir no lanzarse al mercado inmobiliario, pero retirarse del mismo supone un grave error y una pérdida de oportunidades.

Comprar y vender y comprar y alquilar sigue dando grandes beneficios e Inmobiliaria Núcleo, una agencia de inmobiliarias repartidas por la provincia de Alicante con una gran experiencia y formación en el sector, lo corrobora. "Hoy en día, lo más habitual es comprar para después alquilar y lo que nosotros llamamos la inversión tradicional sigue dando beneficios y es el mejor refugio durante la época de la inflación. Recomendamos a nuestros clientes compradores tomar esta clase de decisiones con detenimiento y análisis, pero sin miedo. Sobre todo, recomendamos a los inversores que cuenten con nuestro asesoramiento, algo fundamental para llevar esta clase de proyectos a cabo con buenos resultados", explica Inmobiliaria Núcleo.

La razón principal por la que Inmobiliaria Núcleo recomienda las inversiones tradicionales de compra y alquiler es debido a que el alquiler ha incrementado sus precios de forma incesante. "El alquiler de viviendas se ha convertido en un negocio muy atractivo tanto para pequeños como grandes inversores gracias a su alta rentabilidad. Un gran ejemplo de ello es la rentabilidad de la vivienda en la Comunidad Valenciana, que se sitúa en una tasa de 7,3% durante este año. El año pasado esta tasa tenía 0,4 puntos menos, es decir, era de 6,9%. A medida que la inflación ha aumentado, el precio del alquiler también lo ha hecho", añade Inmobiliaria Núcleo.

Una nueva tendencia, afirma Inmobiliaria Núcleo, apunta a la compra de viviendas para reformarlas y aumentar su valor, para posteriormente pasarlas de nuevo al mercado inmobiliario y venderlas. Esto puede dar mucho beneficio si se tiene en cuenta que la inversión inmobiliaria no ha parado de crecer. A día de hoy y cada vez más, se siguen comprando inmuebles, por lo que, es habitual comprarlos y aumentar su rentabilidad para después volver a venderlas.

