Los cerramientos, una solución para ganar espacio, según ALUVIDAL

lunes, 28 de noviembre de 2022, 10:00 h (CET) Una solución perfecta para cada tipo de necesidad, son la solución para ganar espacio, aprovechar metros y contribuir al ahorro energético Siempre se busca sumar unos metros más en los hogares, negocios o restaurantes, para contar con más espacio. La solución, los cerramientos, sin lugar a dudas. Desde ALUVIDAL, expertos en cerramientos de aluminio tanto para hogares como para restaurantes o empresas, recomiendan realizar esta inversión para aprovechar al máximo el espacio del que se dispone. Además, recientemente han ampliado su gama de productos con soluciones de divisiones interiores con un diseño muy exclusivo.

Si se piensa en cerrar alguna parte, es necesario conocer todas las opciones que se presentan en el mercado. Dejarse aconsejar por expertos, como es el caso de ALUVIDAL, hará que la inversión sea una de las mejores decisiones que se habrán tomado nunca. Los talleres especializados ofrecen desde el cálculo personalizado del consumo de energía a la certificación del hueco para la petición de las subvenciones al ahorro energético que ha lanzado el gobierno.

Los cerramientos no son sinónimo de perder espacios al aire libre

Si se cuenta con una terraza que se disfruta durante los meses de verano y se quiere continuar haciéndolo, los cerramientos no van a privar de hacerlo. Esa idea hay que desecharla, pues hoy en día hay muchos sistemas para hacer cerramientos que permiten disfrutar de los espacios abiertos cuando hace frío y cuando hace calor, además contribuyen al ahorro energético de la vivienda que tanto preocupa en estos momentos.

Tipos de cerramientos

De aluminio. Son los más demandados y con los que se tiene mejores resultados. Consiste en una estructura y un techo de aluminio que protegerá de las inclemencias meteorológicas y contribuirá al ahorro energético, pues evitará la fuga de energía del interior del hogar. Las paredes y el techo pueden ser fijos o móviles, permitiendo así el disfrute en verano.

De cristal. Aptos para cualquier espacio y muy estéticos. Dentro de este tipos hay varias opciones:

Sin perfil. Proporcionan al espacio una uniformidad total, con el resultado de unas vistas panorámicas absolutas. Es una opción muy estética y versátil, pues la pared de cristal puede abrirse de diferentes modos: corredera, plegable, por secciones, …

Barandillas de cristal. Este tipo de cerramiento aporta mayor protección y seguridad, sin dejar de lado la parte estética, aumentando la sensación de amplitud.

Techos móviles. Permiten abrir y cerrar según las necesidades del momento y combinan a la perfección con las cortinas de cristal o las barandillas.

Techos fijos. Si no se va a tener la necesidad de abrir el techo, es una opción perfecta, porque por las características de los cerramientos tampoco se van a perder las vistas. Así pues, hay diferentes tipos y opciones de cerramientos que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Los más importante en cualquier caso es dejarse aconsejar por los expertos en la materia, para contar así con la mejor solución adaptada a las necesidades reales.

